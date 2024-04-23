Смерть мобілізованого на Закарпатті — прокуратура відкрила кримінальне провадження

Воєнком зустрічає призовників. Фото: Міністерство оборони України (ілюстративне фото)

За фактом смерті мобілізованого військовослужбовця під час перевезення до навчального центру в Закарпатській області відкрито кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація — перевищення службових повноважень.

Про це у вівторок повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у вівторок, 23 квітня.

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Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого дорогою до навчального центру у Закарпатській області.

Скриншот із Facebook Офісу Генерального прокурора

"Попередня правова кваліфікація — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, наразі встановлюються причини настання смерті чоловіка та обставини, які могли до цього призвести. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим територіального управління ДБР у м. Львові.

Раніше повідомлялось, що на Закарпатті по дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ, від чого він помер. За даним фактом призначено службову перевірку.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на смерть чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. За його словами, згідно з довідкою ВЛК чоловік був визнаний як придатний до служби в армії.