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Омбудсмен відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті

23 квітня 2024 14:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Омбудсмен відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець дав коментар щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. За його словами, згідно з довідкою ВЛК чоловік був визнаний як придатний до служби в армії.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Коментар Дмитра Лубінця

Лубінець підкреслив, що згідно з висновком ВЛК, чоловік був придатний для військової служби. Омбудсмен також повідомив, що він ініціював розслідування можливого порушення прав людини. Він запевнив, що ця справа залишатиметься під його наглядом. Крім того, представники Офісу омбудсмена в Закарпатській та Львівській областях активно працюють над з’ясуванням всіх деталей події.

Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот
Допис Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Закарпатській області по дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ від чого він помер. 

Раніше ми писали, що на початку квітня у Хмельницькому 41-річний чоловік помер  після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, однак врятувати не вдалося. 

смерть
Україна
Дмитро Лубінець
ВРУ
ВЛК
військовозобов'язані

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