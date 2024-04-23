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Омбудсмен отреагировал на смерть мобилизованного в Закарпатье

23 апреля 2024 14:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Омбудсмен отреагировал на смерть мобилизованного в Закарпатье
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец дал комментарий о ситуации со смертью мужчины в Закарпатье по дороге в учебный центр. По его словам, согласно справке ВВК мужчина был признан годным к службе в армии.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Комментарий Дмитрия Лубинца

Лубинец подчеркнул, что согласно заключению ВВК мужчина был пригоден для военной службы. Омбудсмен также сообщил, что он инициировал расследование возможного нарушения прав человека. Он заверил, что это дело будет оставаться под его наблюдением. Кроме того, представители Офиса омбудсмена в Закарпатской и Львовской областях активно работают над выяснением всех деталей происшествия.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот
Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, что в Закарпатской области по дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ, от чего он умер.

Ранее мы писали, что в начале апреля в Хмельницком 41-летний мужчина скончался после посещения ТЦК. Врачи сделали ему операцию и двое суток боролись за жизнь мужчины, однако спасти не удалось.

смерть
Украина
Дмитрий Лубинец
ВРУ
ВВК
военнообязанные

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