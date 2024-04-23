Смерть мобилизованного в Закарпатье — прокуратура открыла уголовное производство

Военком встречает призывников. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

По факту смерти мобилизованного военнослужащего во время перевозки в учебный центр в Закарпатской области возбуждено уголовное производство. Предварительная правовая квалификация — превышение служебных полномочий.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора во вторник, 23 апреля.

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Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области.

Скриншот из Facebook Офиса Генерального прокурора

"Предварительная правовая квалификация — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Сообщается, что устанавливаются причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести. Досудебное расследование поручено осуществлять следователям территориального управления ГБР во Львове.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье по дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ, от чего он умер. По данному факту назначена служебная проверка.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть мужчины на Закарпатье по дороге в учебный центр. По его словам, согласно справке ВВК мужчина был признан годным к службе в армии.