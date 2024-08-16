Грузини гідно відповіли на цинічний напис росіян у 2008 році і тепер "склали іспит" вже у Курській області

Напис-відповідь для російських окупантів, що залишили схожу під час нападу на Грузію у 2008 році. Фото: Скриншот

Бійці "Азову" у Курській області окрім бойових завдань у складі ЗСУ виконали ще й важливу моральну місію, навіть своєрідну місію честі. Георгій Купарашвілі, інструктор полку "Азов", залишив на одній із будівель напис, який зрозуміють ті з росіян, хто брав участь в окупації Грузії у 2008 році.

Відповідне відео у своєму Telegram опублікував екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Як розповів Георгій Купарашвілі, коли російські окупанти захопили 20% грузинської території бійці 71-го мотострілецького полку армії РФ (який потім був знищенний) на одній зі стін залишили напис: "Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом. Приедем — проверим".

Цинічний напис від російських окупантів в Грузії у 2008 році. Фото: Скриншот

"Ми взяли до уваги цю "пораду". Навчились добре і тепер разом з українцями прийшли скласти іспит вже на російську територію. Якщо буде потрібно — ще раз приїдемо, та перескладемо", — зазначив Георгій Купарашвілі.