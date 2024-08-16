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Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

16 серпня 2024 05:22
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На аеродромі під Курськом вже нарахували 14 гелікоптерів та декілька винищувачів
Збитий силами ППО України російський Ка-52. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На військовому аеродрому неподалік Курська західні OSINT-фахівці помітили велике скупчення гелікоптерів, чого не відзначалось раніше. Така інформація у фахівців, що отримують дані з відкритих джерел (OSINT-дослідження) з'явилась завдяки супутниковим знімкам аеродрому. 

Про це 15 серпня, у четвер повідомляє Sky News.

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Згідно з порівнянням супутникових знімків отриманих в різні періоди експерти роблять висновок, що цей аеродром після тривалого застою знову став дуже активно використовуватись армією РФ. 

Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT - фото 1
Невелика кількість гелікоптерів до операції ЗСУ в Курській області. Фото: Sky News

Якщо раніше там було лише два гелікоптери та п’ять винищувачів, то тепер на знімках видно 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту.  

Можна побачити чотири винищувачі, які з’являються в тих самих місцях, що й раніше. 

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Кількість гелікоптерів значно зросла після операції ЗСУ. Фото: Sky News

"Відбулося величезне збільшення вертольотів: від двох бойових/транспортних вертольотів Ми-24/35 або Ми-8/17 у липні до чотирнадцяти вертольотів у серпні, включно з потенційно трьома бойовими Ка-52 "Алігатор", — прокоментував знімки Джастін Бронк з Королівського інституту об’єднаних служб.

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розвідка російські війська ЗСУ гелікоптер Курська область аеродром

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