На аеродромі під Курськом вже нарахували 14 гелікоптерів та декілька винищувачів

Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT
На військовому аеродрому неподалік Курська західні OSINT-фахівці помітили велике скупчення гелікоптерів, чого не відзначалось раніше. Така інформація у фахівців, що отримують дані з відкритих джерел (OSINT-дослідження) з'явилась завдяки супутниковим знімкам аеродрому.
Про це 15 серпня, у четвер повідомляє Sky News.
Що ще помітили розслідувачі
Згідно з порівнянням супутникових знімків отриманих в різні періоди експерти роблять висновок, що цей аеродром після тривалого застою знову став дуже активно використовуватись армією РФ.
Якщо раніше там було лише два гелікоптери та п’ять винищувачів, то тепер на знімках видно 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту.
Можна побачити чотири винищувачі, які з’являються в тих самих місцях, що й раніше.
"Відбулося величезне збільшення вертольотів: від двох бойових/транспортних вертольотів Ми-24/35 або Ми-8/17 у липні до чотирнадцяти вертольотів у серпні, включно з потенційно трьома бойовими Ка-52 "Алігатор", — прокоментував знімки Джастін Бронк з Королівського інституту об’єднаних служб.
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