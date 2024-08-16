Німецький генерал вважає показовим, що ЗСУ взяли всього за тиждень стільки ж ворожої території, скільки армія РФ з початку року

Важка техніка Сил оборони України. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові та їхнє командування повністю розуміють всі ризики операції у Курській області Росії, але якщо динаміка збережеться, то це дасть гарні результати для ЗСУ. Зараз армія РФ віддала ініціативу і цим можна скористатись.

Про це в інтерв'ю блогу німецького Міноборони заявив головний координатор німецької військової допомоги Україні, генерал-майор Крістіан Фройдінг.

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На думку німецького військового, завдяки несподіваному та динамічному просуванню Сили оборони України діють приблизно на 1000 квадратних кілометрах території Росії. Але генерал-майор акцентує, що ЗСУ саме діють, а не контролюють, тобто успіх ще треба втримати.

Але ця 1000 квадратних кілометрів дуже показова, бо саме стільки російські окупанти змогли взяти в ході своїх наступів з початку року.

"Там, де військовий керівник має можливість проявити ініціативу, він повинен нею скористатися. З моїх вражень і з моїх розмов, українці добре усвідомлюють ризик, на який вони йдуть цією операцією, але це може призвести до значної динаміки, якщо ця операція буде проведена успішно", — сказав Фройдінг.

Також німецький генерал-майор припустив, що ЗСУ взяли приблизно "тризначну, якщо не чотиризначну кількість військовополонених".