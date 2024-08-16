Немецкий генерал считает показательным, что ВСУ взяли всего за неделю столько же вражеской территории, сколько армия РФ с начала года

Тяжелая техника Сил обороны Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные и их командование полностью понимают все риски операции в Курской области России, но если динамика сохранится, это даст хорошие результаты для ВСУ. Сейчас армия РФ отдала инициативу, и этим можно воспользоваться.

Об этом в интервью блогу немецкого Минобороны заявил главный координатор немецкой военной помощи Украины, генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

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По мнению немецкого военного, благодаря неожиданному и динамичному продвижению Силы обороны Украины действуют примерно на 1000 квадратных километрах территории России. Но генерал-майор акцентирует, что ВСУ как раз действуют, а не контролируют, то есть успех еще нужно удержать.

Но эта 1000 квадратных километров очень показательна, потому что именно столько российские оккупанты смогли взять в ходе своих наступлений с начала года.

"Там, где военный руководитель имеет возможность проявить инициативу, он должен ею воспользоваться. Из моих впечатлений и моих разговоров, украинцы хорошо осознают риск, на который они идут этой операцией, но это может привести к значительной динамике, если эта операция будет проведена успешно", — сказал Фрейдинг.

Также немецкий генерал-майор предположил, что ВСУ взяли примерно "трехзначное, если не четырехзначное количество военнопленных".