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Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

16 августа 2024 05:22
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На аэродроме под Курском уже насчитали 14 вертолетов и несколько истребителей
Сбитый силами ПВО Украины российский Ка-52. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На военном аэродроме неподалеку от Курска западные OSINT-специалисты заметили большое скопление вертолетов, чего не отмечалось ранее. Такая информация у специалистов, получающих данные из открытых источников (OSINT-исследования), появилась благодаря спутниковым снимкам аэродрома.

Об этом 15 августа, в четверг сообщает Sky News.

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Согласно сравнению спутниковых снимков, полученных в разные периоды, эксперты делают вывод, что этот аэродром после длительного застоя вновь стал очень активно использоваться армией РФ.

Армия РФ накопила под Курском кучу вертолетов - сколько насчитали эксперты OSINT - фото 1
Небольшое количество вертолетов до операции ВСУ в Курской области. Фото: Sky News

Если раньше там было всего два вертолета и пять истребителей, то теперь на снимках видно 14 вертолетов, припаркованных по всей длине аэропорта.

Можно увидеть четыре истребителя, которые появляются в тех же местах, что и раньше.

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Количество вертолетов значительно возросло после операции ВСУ. Фото: Sky News

"Произошло огромное увеличение вертолетов: от двух боевых/транспортных вертолетов Ми-24/35 или Ми-8/17 в июле до четырнадцати вертолетов в августе, включая потенциально три боевых Ка-52 "Аллигатор", — прокомментировал снимки Джастинского Бронк института объединенных служб

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