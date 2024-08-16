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Сдали экзамен, но можем и пересдать — грузины в Курской области ответили оккупантам из РФ

16 августа 2024 05:58
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Грузины достойно ответили на циничную надпись россиян в 2008 году и теперь "сдали экзамен" уже в Курской области.
Ответная надпись для российских оккупантов, оставивших похожую во время нападения на Грузию в 2008 году. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Бойцы "Азова" в Курской области кроме боевых задач в составе ВСУ выполнили еще и важную моральную миссию, даже своеобразную миссию чести. Георгий Купарашвили, инструктор полка "Азов", оставил на одном из зданий надпись, которую поймут те из россиян, кто принимал участие в оккупации Грузии в 2008 году.

Соответствующее видео в своем Telegram опубликовал экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Как рассказал Георгий Купарашвили, когда российские оккупанты захватили 20% грузинской территории, бойцы 71-го мотострелкового полка армии РФ (который впоследствии был уничтожен) на одной из стен оставили надпись: "Товарищи грузины, учитесь военному делу настоящим образом. Приедем — проверим".

Сдали экзамен, но можем и пересдать — грузины в Курской области ответили оккупантам из РФ - фото 1
Циничная надпись от российских оккупантов в Грузии в 2008 году. Фото: Скриншот

"Мы приняли во внимание этот "совет". Научились хорошо и теперь вместе с украинцами пришли сдать экзамен уже на российскую территорию. Если потребуется — еще раз приедем, и пересдадим", — отметил Георгий Купарашвили.

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российские войска Грузия оккупанты полк "Азов" Максим Жорин Курская область

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