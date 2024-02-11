Скільки заробляють світові лідери порівняно з Зеленським — інфографіка

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Журналісти порівняли заробітні плати світових лідерів США, Японії, Німеччини, Польщі, Франції, України та інших. Так, виявилося, що президент США Джо Байден лідирує у списку, за ним — німецький канцлер Олаф Шольц та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Відомо, на якому місці Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться у невеличкому дослідженні видання "Слово і діло", оприлюдненому у вівторок, 30 січня.

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Яка зарплатня у світових лідерів

Видання зазначає, що згідно з деклараціями Зеленського, оприлюдненими за два роки, український лідер отримує 336 тис. грн на рік або 28 тис. на місяць, без надбавок та премій. У перерахунку на поточний курс це менш як 9 тис. доларів на рік, що в рази поступається зарплатні Байдена та дещо менше, ніж у президентів сусідніх країн.

У матеріалі йдеться, що Байден отримує найвищу зарплату у розмірі 400 тис. доларів на рік або понад 15 млн гривень. Крім цього, на його особисті витрати виділяють 50 тис. доларів, на розваги — 19 тисяч, та ще 100 тисяч — на оплату поїздок.

Друге місце посідає Шольц із зарплатою в приблизно 390 тис. доларів на рік або 14,7 млн гривень. В місяць канцлер отримує близько 30 тис. євро — понад 1 млн гривень, куди входить ставка, кілька видів компенсації, місцева допомога. Третю сходинку займає австралійський прем'єр Альбанезе, який в рік має трохи менше від Шольца — близько 380 тис. доларів або понад 14 млн гривень.

Інфографіка "Яку зарплату отримують лідери держав". Фото: slovoidilo.ua

За даними видання, ще торік чимало канадців вважали високою зарплатню свого прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який за рік заробляє 379 тис. доларів. Трохи менша сума в прем'єра Японії Фуміо Кісіди —270 тис. доларів на рік або понад 10 млн гривень та прем'єра Великої Британії Ріші Сунака — близько 210 тис. доларів на рік або близько 8 млн гривень.

Французький президент Еммануель Макрон заробляє на рівні з прем'єр-міністром країни — 190 тис. євро на рік або 7,7 млн гривень. До його місячної зарплатні входить ставка, допомога на проживання та неоподатковувана офіційна допомога.

Президент Чехії Петро Павло отримує річну зарплату у розмірі 170 тис. доларів, що становить понад 6 млн гривень, і, подібно до інших високопосадовців, має право на щомісячну компенсацію за відрядження, харчування та інші витрати. Президент Польщі Анджей Дуда заробляє 90 тис. доларів на рік або понад 3 млн гривень.

Лідери східної Європи, як і Зеленський, отримують невеликі зарплати. Наприклад, президентка Молдови Мая Санду має 14 тис. доларів на рік — понад 520 тис. гривень, а президент Литви Гітанас Науседа отримує лише 10 тис. доларів — 376 тис. гривень.

Доходи української влади

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський показав свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з оприлюдненою декларацією, грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 млн грн.

Також ми повідомляли, що з січня 2024 року в Україні збільшили оклади для народних депутатів. Тим часом багатьом українським чиновникам знизили зарплати.