Сколько зарабатывают мировые лидеры по сравнению с Зеленским — инфографика

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Журналисты сравнили заработную плату мировых лидеров США, Японии, Германии, Польши, Франции, Украины и других. Так, оказалось, что президент США Джо Байден лидирует в списке, за ним немецкий канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Известно, на каком месте Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в небольшом исследовании издания "Слово и дело", обнародованном во вторник, 30 января.

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Какая зарплата у мировых лидеров

Издание отмечает, что согласно декларациям Зеленского, обнародованным за два года, украинский лидер получает 336 тыс. грн. в год или 28 тыс. в месяц, без надбавок и премий. В пересчете на текущий курс это менее 9 тыс. долларов в год, что в разы уступает зарплате Байдена и несколько меньше, чем у президентов соседних стран.

В материале говорится, что Байден получает самую высокую зарплату в размере 400 тыс. долларов в год или более 15 млн. гривен. Кроме того, на его личные расходы выделяют 50 тыс. долларов, на развлечения — 19 тысяч, и еще 100 тысяч — на оплату поездок.

Второе место занимает Шольц с зарплатой примерно в 390 тыс. долларов в год или 14,7 млн гривен. В месяц канцлер получает около 30 тыс. евро — более 1 млн. гривен, куда входит ставка, несколько видов компенсации, местная помощь. Третью строчку занимает австралийский премьер Альбанезе, который в год имеет чуть меньше Шольца — около 380 тыс. долларов или более 14 млн гривен.

Инфографика "Какую зарплату получают лидеры государств". Фото: slovoidilo.ua

По данным издания, еще в прошлом году многие канадцы считали высокой зарплату своего премьер-министра Джастина Трюдо, за год зарабатывающего 379 тыс. долларов. Чуть меньше сумма у премьера Японии Фумио Кисиды — 270 тыс. долларов в год или более 10 млн. гривен и премьера Великобритании Риши Сунака — около 210 тыс. долларов в год или около 8 млн. гривен.

Французский президент Эммануэль Макрон зарабатывает на уровне с премьер-министром страны — 190 тыс. евро в год или 7,7 млн гривен. В его месячную зарплату входит ставка, пособие на проживание и необлагаемая налогом официальная помощь.

Президент Чехии Петр Павел получает годовую зарплату в размере 170 тыс. долларов, что составляет более 6 млн гривен, и, подобно другим чиновникам, имеет право на ежемесячную компенсацию за командировки, питание и другие расходы. Президент Польши Анджей Дуда зарабатывает 90 тыс. долларов в год или более 3 млн. гривен.

Лидеры восточной Европы, как и Зеленский, получают небольшие зарплаты. Например, президент Молдовы Мая Санду имеет 14 тыс. долларов в год — более 520 тыс. гривен, а президент Литвы Гитанас Науседа получает только 10 тыс. долларов — 376 тыс. гривен.

Доходы украинской власти

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский показал свои доходы за 2021 и 2022 годы. Согласно обнародованной декларации, денежные сбережения семьи Зеленского уменьшились почти на 1,8 млн грн.

Также мы сообщали, что с января 2024 года в Украине увеличили оклады для народных депутатов. Между тем, многим украинским чиновникам снизили зарплаты.