Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Скільки військовозобов'язаних загинуло при нелегальному перетині кордону — статистика від ДПСУ arrow

Скільки військовозобов'язаних загинуло при нелегальному перетині кордону — статистика від ДПСУ

29 квітня 2024 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скільки військовозобов'язаних загинуло при нелегальному перетині кордону — статистика від ДПСУ
Прикордонники на чергуванні. Фото ілюстративне: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення Росії при спробі нелегально перетнути кордон загинуло близько 30 військовозобов'язаних. Крім цього, серйозну небезпеку для них у карпатських горах мають дикі тварини.

Про це заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу".

Читайте також:

Українці гинуть під час нелегальної спроби втекти за кордон

За його словами, нелегальні втечі перетнути кордон відбуваються фактично щодня.

"Найбільше таких спроб — поза межами пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільша кількість за підробленими  документами фіксується на кордоні з Польщею. Більшість порушників не є самостійними учасниками процесу, вони користуються послугами організаторів", — розповідає Демченко.

Він додав, що прикордонники дивуються тому, що військовозобов'язані готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто.

"Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку, і багато хто розуміє, що вони не мають достатньо сил для цього. І тому хтось при спробі подолати гірську річку чи перейти гори втратив життя", — резюмує Андрій Демченко.

Нагадаємо, британська служба BВC випустила документальний фільм про, те як прикордонники викривають людей, які нелегально перетинають кордон.

Водночас не так давно ДПСУ викрила двох нелегалів, які потайки перетнули українсько-польський кордон, перепливши Західний Буг.

кордон
Україна
прикордонники
втеча
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри