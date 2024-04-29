Скільки військовозобов'язаних загинуло при нелегальному перетині кордону — статистика від ДПСУ

Прикордонники на чергуванні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії при спробі нелегально перетнути кордон загинуло близько 30 військовозобов'язаних. Крім цього, серйозну небезпеку для них у карпатських горах мають дикі тварини.

Про це заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу".

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За його словами, нелегальні втечі перетнути кордон відбуваються фактично щодня.

"Найбільше таких спроб — поза межами пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Найбільша кількість за підробленими документами фіксується на кордоні з Польщею. Більшість порушників не є самостійними учасниками процесу, вони користуються послугами організаторів", — розповідає Демченко.

Він додав, що прикордонники дивуються тому, що військовозобов'язані готові платити великі кошти, не знаючи людину особисто.

"Вони отримують якісь інструкції, переводять кудись кошти, фактично за інструкцію. А потім стикаються з тим, що маршрут пролягає по гірській річці. Потім порушники дивувались, що вони заплатили кошти, їм обіцяли сприяння, а діставшись лінії кордону, виявили, що їм доведеться перепливати гірську річку, і багато хто розуміє, що вони не мають достатньо сил для цього. І тому хтось при спробі подолати гірську річку чи перейти гори втратив життя", — резюмує Андрій Демченко.

Нагадаємо, британська служба BВC випустила документальний фільм про, те як прикордонники викривають людей, які нелегально перетинають кордон.

Водночас не так давно ДПСУ викрила двох нелегалів, які потайки перетнули українсько-польський кордон, перепливши Західний Буг.