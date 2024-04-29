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Сколько военнообязанных погибло при нелегальном пересечении границы — статистика от ГПСУ

29 апреля 2024 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сколько военнообязанных погибло при нелегальном пересечении границы — статистика от ГПСУ
Пограничники на дежурстве. Фото иллюстративное: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С начала полномасштабного вторжения России при попытке нелегально пересечь границу погибли около 30 военнообязанных. Кроме этого, серьезную опасность для них в карпатских горах представляют дикие животные.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью "Укринформа".

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По его словам, нелегальные побеги пересечь границу происходят фактически каждый день.

"Больше всего таких попыток — за пределами пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией. Наибольшее количество по поддельным документам фиксируется на границе с Польшей. Большинство нарушителей не являются самостоятельными участниками процесса, они пользуются услугами организаторов", — рассказывает Демченко.

Он добавил, что пограничники удивляются тому, что военнообязанные готовы платить большие средства, не зная человека лично.

"Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства фактически за инструкцию. А потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Затем нарушители удивлялись, что они заплатили средства, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку, и многие понимают, что у них нет достаточно сил для этого. И поэтому кто-то при попытке преодолеть горную реку или перейти горы потерял жизнь", — резюмирует Андрей Демченко.

Напомним, британская служба BBC выпустила документальный фильм о том, как пограничники разоблачают людей, которые нелегально пересекают границу.

В то же время не так давно ГПСУ разоблачила двух нелегалов, которые тайком пересекли украинско-польскую границу, переплыв Западный Буг.

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