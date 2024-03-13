Скільки українців продовжували економити й на чому у 2023 році — дослідження
Повномасштабна війна України з Росією внесла свої корективи в життя українців, особливо у сфері економії коштів. Фахівці вияснили, що 2023 року тенденція економії зберігалася, однак деякі показники покупок громадян відновилися до довоєнних рівнів, а деякі навпаки — зросли.
Про це свідчать результати дослідження консалтингово-аудиторської компанії "Делойт".
Як змінились витрати українців у 2023 році
За даними керівника галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександра Ямпольського, відновилась частота купівлі харчових продуктів, а зросла купівля електроніки та побутової техніки (на 25%), одягу і взуття (на 14%) порівняно з 2022 роком. Та все ж українці продовжують економити — від 41% до 77% осіб.
Зросли витрати в сфері харчування в 32% споживачів. Більшість про запас купує їжу — 47% та ліки — 43%.
Зменшилася кількість громадян, які відвідують ресторани та бари — 55% респондентів роблять це значно рідше, більшість готують вдома.
Спостерігається й економія на дозвіллі — 65% українців не витрачають кошти на розваги поза домом, однак зросла кількість людей, які збільшили витрати на онлайн-розваги — 32% витрачають на перегляд ТБ та стримінгових каналів.
Збільшилася й кількість онлайн-замовлень — на 12%. Найбільше споживачі купують в мережі електроніку та побутову техніку — 26%, косметику та парфумерію — 19%, а також одяг та взуття — 17%. Офлайн у магазинах купують їжу — 85%, алкогольні напої — 79%, товари для дому та побутову хімію — 72%. Крім того, більшість респондентів — 70% — не купує товари виробників, що залишилися на російському ринку.
Українці продовжують донатити на допомогу Збройним силам або постраждалим внаслідок воєнних дій — 92% опитаних, що збільшилось порівняно з 2022 роком. 33% респондентів роблять це регулярно, із тих, хто за кордоном — 38%.
Найбільше громадяни надсилають кошти на збори друзів та знайомих — 75% опитаних із середньою сумою донату в 147 гривень. На другому місці — великі благодійні фонди, зокрема "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова) — 71% респондентів. Третю сходинку посідають державні збори (такі як UNITED24), на які донатять 60%, середній розмір донату — 121 гривня.
"Українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна — єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%", — зазначили дослідники.
Нагадаємо, що результати нещодавнього опитування, проведеного з ініціативи Управління Верховного комісара ООН з прав людини на початку цього року, показали, скільки українських біженців наразі розглядають можливість повернення додому.
Також ми писали, що відомі результати опитування про те, скільки українців підтримують обмеження для ухилянтів.
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