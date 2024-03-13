Сколько украинцев продолжали экономить и на чем в 2023 году — исследование

Женщина с ребенком в магазине совершают покупки. Фото: Unplush

Полномасштабная война Украины с Россией внесла свои коррективы в жизнь украинцев, особенно в сфере экономии средств. Специалисты выяснили, что в 2023 году тенденция экономии сохранялась, однако некоторые показатели покупок граждан возобновились до довоенных уровней, а некоторые наоборот выросли.

Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтингово-аудиторской компании "Делойт".

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По данным руководителя отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александра Ямпольского, возобновилась частота покупки пищевых продуктов, а возросла покупка электроники и бытовой техники (на 25%), одежды и обуви (на 14%) по сравнению с 2022 годом. И все же украинцы продолжают экономить — от 41% до 77% человек.

Выросли расходы в сфере питания у 32% потребителей. Большинство про запас покупает еду — 47% и лекарства — 43%.

На чем экономят украинцы. Фото: скриншот

Уменьшилось количество граждан, посещающих рестораны и бары — 55% респондентов делают это гораздо реже, большинство готовят дома.

Наблюдается и экономия на досуге — 65% украинцев не тратят средства на развлечения вне дома, однако выросло количество людей, которые увеличили расходы на онлайн-развлечения — 32% тратят на просмотр ТВ и стриминговых каналов.

Увеличилось и количество онлайн-заказов — на 12%. Больше потребители покупают в сети электронику и бытовую технику — 26%, косметику и парфюмерию — 19%, а также одежду и обувь — 17%. Офлайн в магазинах покупают еду — 85%, алкогольные напитки — 79%, товары для дома и бытовую химию — 72%. Кроме того, большинство респондентов — 70% — не покупают товары производителей, которые остались на российском рынке.

Что украинцы покупают чаще всего. Фото: скриншот

Украинцы продолжают донатить на помощь Вооруженным силам или пострадавшим в результате военных действий — 92% опрошенных, что увеличилось по сравнению с 2022 годом. 33% респондентов делают это регулярно, из тех, кто за границей — 38%.

Больше всего граждане присылают средства на сборы друзей и знакомых — 75% опрошенных со средней суммой доната в 147 гривен. На втором месте — большие благотворительные фонды, в частности "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова) — 71% респондентов. Третью строчку занимает государственное собрание (такие как UNITED24), на которое донатят 60%, средний размер доната — 121 гривна.

Сколько украинцев донатят в ВСУ. Фото: скриншот

"Украинцы больше среди жителей других стран, в которых проводилось исследование, тратят на продукты питания и обязательные платежи. Этот показатель достигает 66%, что вдвое больше, чем средний мировой показатель. Украина — единственная среди исследуемых стран, где расходы на эту категорию превышают 50%", — отметили исследователи.

Напомним, что результаты недавнего опроса, проведенного по инициативе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в начале этого года, показали, сколько украинских беженцев рассматривают возможность возвращения домой.

Также мы писали, что известны результаты опроса о том, сколько украинцев поддерживают ограничения уклонистов.