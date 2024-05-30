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Скільки дітей вбила армія Росії в Україні — стали відомі нові дані

30 травня 2024 13:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скільки дітей вбила армія Росії в Україні — стали відомі нові дані
Зруйнований будинок. Фото: Pexels
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Офісі генерального прокурора повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 550 дітей. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 1354 дитини.

Відповідну інформацію Офіс генпрокурора оприлюднив у четвер, 30 травня.

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Скільки дітей постраждало від агресії РФ

В Україні майже дві тисячі дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Станом на ранок 30 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 українських дітей загинули та понад 1354 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій — 534;
  • Харківській — 379;
  • Херсонській — 152;
  • Дніпропетровській — 139;
  • Київській — 130;
  • Запорізькій — 108;
  • Миколаївській — 107.

Раніше ми повідомляли, що на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. Зокрема, дітей вчать визначати "екстремістів" та "терористів" і повідомляти про них окупантам.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини було повернуто ще шістьох дітей. Як зазначається, батьки наважилися виїхати з окупації через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення".

війна
діти
Офіс генерального прокурора
війна в Україні
Росія
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