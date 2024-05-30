Сколько детей убила армия России в Украине — стали известны новые данные
В Офисе генерального прокурора сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 550 детей. Ранения различной степени тяжести получили 1354 ребенка.
Соответствующую информацию Офис генпрокурора обнародовал в четверг, 30 мая.
Сколько детей пострадало от злости РФ
В Украине почти две тысячи детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.
По состоянию на утро 30 мая 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 550 украинских детей погибли и более 1354 получили ранения разной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой — 534;
- Харьковской — 379;
- Херсонской — 152;
- Днепропетровской — 139;
- Киевской — 130;
- Запорожской — 108;
- Николаевской — 107.
Ранее мы сообщали, что на временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков. В частности, детей учат определять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам.
Напомним, на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины были возвращены еще шестеро детей. Как отмечается, родители решились выехать из оккупации из-за угрозы отправки детей на так называемое "оздоровление".
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