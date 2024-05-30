Сколько детей убила армия России в Украине — стали известны новые данные

Разрушенный дом. Фото: Pexels

В Офисе генерального прокурора сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 550 детей. Ранения различной степени тяжести получили 1354 ребенка.

Соответствующую информацию Офис генпрокурора обнародовал в четверг, 30 мая.

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В Украине почти две тысячи детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

По состоянию на утро 30 мая 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 550 украинских детей погибли и более 1354 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой — 534;

Харьковской — 379;

Херсонской — 152;

Днепропетровской — 139;

Киевской — 130;

Запорожской — 108;

Николаевской — 107.

Ранее мы сообщали, что на временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков. В частности, детей учат определять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам.

Напомним, на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины были возвращены еще шестеро детей. Как отмечается, родители решились выехать из оккупации из-за угрозы отправки детей на так называемое "оздоровление".