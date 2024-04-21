Скандальний суддя Глиняний, затриманий на хабарі у 35 тис. дол., повернувся до суддівства

Суддя Віктор Глиняний. Фото: ТСН

Одіозний суддя Київського апеляційного суду Віктор Глиняний, якого разом з колегами гучно затримали, повернувся до суддівства. Минулого року його затримали на хабарі в 35 тис. дол.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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У листопаді 2023 року САП та НАБУ "на гарячому" затримали одразу чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Вони мали за хабар скасувати арешт майна на два літаки у справі колишнього керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Серед них був і Віктор Глиняний.

"Дійсно, що я вам сказав, дійсно, триває досудове розслідування справи, там, де мені повідомлено про підозру", — заявляв Глиняний.

Проте стало відомо, що суддя Глиняний вже повернуся до роботи і сам судить підозрюваних. Як виявилось, за нього внесли 5 млн грн застави та через 10 днів відпустили з-під варти.

Хто сплатив таку суму — наразі невідомо. Офіційна зарплата Глиняного у Київському апеляційному суді не перевищує трьох млн гривень на рік. Ще 234 тис. грн він отримує як пенсіонер.

У розпал війни Глиняний вже встиг придбати собі елітне авто — BMW X5 2022 року в найпрестижнішій комплектації. До речі, в цій машині слідчі й знайшли хабар.

Крім дорогої автівки, родина Глиняного володіє цілою купою нерухомості. Сам він володіє 72-метровою квартирою у Києві на Позняках та будинком площею 174 кв. м на околиці столиці. Має 4,5 г землі на Чернігівщині. Ще 4 земельні ділянки у Чернігівській області оформлені на 84-річну матір судді. Як і дві 40-метрові квартири у новобудові на Позняках. Живе мама Глиняного у його квартирі 72 кв. метри.

Чому Глиняний повернувся у суддівство

Справа, на думку експертів, у дещо дивних нормах закону. САП не може винести повторно подання, якщо немає інших обставин, а ВРП без подання не може відсторонити суддю. Експерти наполягають — закон неправильний, бо поза всякою логікою і суддівською етикою кидає тінь на судову систему подібними випадками.

Щойно завершиться досудове розслідування, обставини якого САП поки що не розголошує, суддю Глиняного знову мають відсторонити.

Нагадаємо, що 30 листопада минулого року прокурори САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.

Також ми писали, що за тиждень ВАКС заарештував ще одного суддю Київського апеляційного суду.