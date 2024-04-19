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Суддя Колегаєва вирішила мобілізуватись і попросила зупинити її справу щодо "п'яної" ДТП

19 квітня 2024 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суддя Колегаєва вирішила мобілізуватись і попросила зупинити її справу щодо "п'яної" ДТП
Суддя Деснянського суду Києва Світлана Колегаєва. Фото: Insider
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Суддя Деснянського суду Києва Світлана Колегаєва, яка прославилася дорожньо-транспортною пригодою через водіння в нетверезому стані влітку 2021 року, вирішила мобілізуватися, тому попросила призупинити справу щодо її п'яних мандрів. Однак доказів щодо мобілізації зловмисниці немає.

Про це повідомляє Центр протидії корупції в Facebook у середу, 17 квітня.

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Колегаєва вирішила мобілізуватися й попросила призупинити її справу про п'яне водіння

В Центрі нагадали, що минулого літа Колегаєва, керуючи Audi, зареєстрованому на матір, у нетверезому стані зіткнулася зі стовпом та врізалася у дерево. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Внаслідок цього Оболонський суд Києва визнав Колегаєву винною у водінні авто в нетверезому стані, за що її пізніше Деснянський суд оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на рік. Водночас на неї поскаржилися до Вищої ради правосуддя та попросили звільнити з посади.

Суддя Деснянського суду Києва Світлана Колегаєва та її "п'яна" ДТП
Суддя Деснянського суду Києва Світлана Колегаєва та її "п'яна" ДТП. Фото: facebook.com/antac.ua

"Що робить суддя? Кілька днів тому вона вирішила мобілізуватись. Відповідно попросила ВРП зупинити на час дії воєнного стану розгляд дисциплінарної справи щодо неї. Попри те, що доказів того, що Колегаєва справді мобілізувалась і перебуває на полігоні адвокат не надала, члени Третьої Дисциплінарної палати ВРП одноголосно задовольнили прохання судді", — зазначили в ЦПК.

Там додали, що Колегаєва все ще має статус судді та отримує суддівську винагороду — за минулий рік вона заробила 1,3 млн грн.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Центр Протидії Корупції"
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Центр Протидії Корупції"

Нагадаємо, що в Київській області, поблизу Гостомеля, у четвер, 18 квітня сталася масштабна ДТП — фургон врізався у паливозаправник, який, вочевидь повертав ліворуч.

Також ми писали, що 16 квітня в Києві водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував нічні "перегони" з поліцією та потрапив у аварію.

ДТП
Київ
алкоголь
закон
правосуддя
авто
судді
мобілізація
водії

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