Судья Колегаева решила мобилизоваться и попросила остановить ее дело по поводу "пьяного" ДТП
Судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева, прославившаяся дорожно-транспортным происшествием из-за вождения в нетрезвом состоянии летом 2021 года, решила мобилизоваться, поэтому попросила приостановить дело насчет ее пьяных странствий. Однако доказательств насчет мобилизации злоумышленницы нет.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook в среду, 17 апреля.
Колегаева решила мобилизоваться и попросила приостановить ее дело о пьяном вождении
В Центре напомнили, что прошлым летом Колегаева, управляя Audi, зарегистрированном на мать, в нетрезвом состоянии столкнулась со столбом и врезалась в дерево. К счастью, обошлось без пострадавших.
В результате Оболонский суд Киева признал Колегаеву виновной в вождении авто в нетрезвом состоянии, за что ее позже Деснянский суд оштрафовал на 17 тыс. грн и лишил водительских прав на год. В то же время на нее пожаловались в Высший совет правосудия и попросили уволить с должности.
"Что делает судья? Несколько дней назад она решила мобилизоваться. Соответственно попросила ВСП остановить на время действия военного положения рассмотрение дисциплинарного дела в отношении нее. Несмотря на то, что доказательств того, что Коллегаева действительно мобилизовалась и находится на полигоне, адвокат не предоставила, члены Третьей Дисциплинарной палаты ВРП единогласно удовлетворили просьбу судьи", — отметили в ЦПК.
Там добавили, что Колегаева все еще имеет статус судьи и получает судейское вознаграждение — за прошлый год она заработала 1,3 млн грн.
Напомним, что в Киевской области, близ Гостомеля, в четверг, 18 апреля произошло масштабное ДТП — фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево.
Также мы писали, что 16 апреля в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ночную "гонку" с полицией и попал в аварию.
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