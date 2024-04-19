Судья Колегаева решила мобилизоваться и попросила остановить ее дело по поводу "пьяного" ДТП

Судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева. Фото: Insider

Судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева, прославившаяся дорожно-транспортным происшествием из-за вождения в нетрезвом состоянии летом 2021 года, решила мобилизоваться, поэтому попросила приостановить дело насчет ее пьяных странствий. Однако доказательств насчет мобилизации злоумышленницы нет.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook в среду, 17 апреля.

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В Центре напомнили, что прошлым летом Колегаева, управляя Audi, зарегистрированном на мать, в нетрезвом состоянии столкнулась со столбом и врезалась в дерево. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате Оболонский суд Киева признал Колегаеву виновной в вождении авто в нетрезвом состоянии, за что ее позже Деснянский суд оштрафовал на 17 тыс. грн и лишил водительских прав на год. В то же время на нее пожаловались в Высший совет правосудия и попросили уволить с должности.

Судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева и ее "пьяное" ДТП. Фото: facebook.com/antac.ua

"Что делает судья? Несколько дней назад она решила мобилизоваться. Соответственно попросила ВСП остановить на время действия военного положения рассмотрение дисциплинарного дела в отношении нее. Несмотря на то, что доказательств того, что Коллегаева действительно мобилизовалась и находится на полигоне, адвокат не предоставила, члены Третьей Дисциплинарной палаты ВРП единогласно удовлетворили просьбу судьи", — отметили в ЦПК.

Там добавили, что Колегаева все еще имеет статус судьи и получает судейское вознаграждение — за прошлый год она заработала 1,3 млн грн.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы "Центр Противодействия Коррупции"

Напомним, что в Киевской области, близ Гостомеля, в четверг, 18 апреля произошло масштабное ДТП — фургон врезался в топливозаправщик, который, очевидно, поворачивал налево.

Также мы писали, что 16 апреля в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ночную "гонку" с полицией и попал в аварию.