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Скандальный судья Глиняный, задержанный на взятке в 35 тыс. дол., вернулся в судейство

21 апреля 2024 12:28
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Скандальный судья Глиняный, задержанный на взятке в 35 тыс. дол., вернулся в судейство
Судья Виктор Глиняный. Фото: ТСН
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Одиозный судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, громко задержанный вместе с коллегами, вернулся в судейство. В прошлом году он был задержан на взятке в 35 тыс. дол.

Об этом сообщается в материале ТСН.ua.

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Почему задерживали судью Глиняного

В ноябре 2023 года САП и НАБУ "на горячем" задержали сразу четырех судей Киевского апелляционного суда. Они должны были за взятку отменить арест имущества на два самолета по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. Среди них был и Виктор Глиняный.

"Действительно, я вам сказал, действительно, что идет досудебное расследование дела там, где мне сообщено о подозрении", — заявлял Глиняный.

Однако стало известно, что судья Глиняный уже вернулся к работе и сам судит подозреваемых. Как оказалось, за него внесли 5 млн грн залога и через 10 дней отпустили из-под стражи.

Кто заплатил такую сумму, пока неизвестно. Официальная зарплата Глиняного в Киевском апелляционном суде не превышает трех миллионов гривен в год. Еще 234 тыс. грн он получает как пенсионер.

В разгар войны Глиняный уже успел приобрести элитное авто — BMW X5 2022 года в самой престижной комплектации. Кстати, в этой машине следователи и нашли взятку.

Кроме дорогого автомобиля, семья Глиняного владеет целой кучей недвижимости. Сам он владеет 72-метровой квартирой в Киеве на Позняках и домом площадью 174 кв. м на окраине столицы. Имеет 4,5 г земли в Черниговской области. Еще 4 земельных участка в Черниговской области оформлены на 84-летнюю мать судьи. Как и две 40-метровые квартиры в новостройке на Позняках. Обитает мама Глиняного в его квартире 72 кв. метры.

Почему Глиняный вернулся в судейство

Дело, по мнению экспертов, в несколько странных нормах закона. САП не может вынести повторное представление, если нет других обстоятельств, а ВРП без представления не может отстранить судью. Эксперты настаивают — закон неправильный, потому что вне всякой логики и судейской этики бросает тень на судебную систему подобными случаями.

Как только завершится досудебное расследование, обстоятельства которого САП пока не разглашает, судью Глиняного снова должны отстранить.

Напомним, что 30 ноября прошлого года прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда.

Также мы писали, что через неделю ВАКС арестовал еще одного судью Киевского апелляционного суда.

Укравтодор
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