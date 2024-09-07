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Скандал на кінофесті — Україна вимагає скасувати показ російського фільму у Торонто

7 вересня 2024 17:13
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Фільм Росіяни на війні — Україна вимагає зняти стрічку з показу у Торонто
Кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні". Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна розчарована рішенням Міжнародного кінофестивалю у Торонто показати російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні". Його зняла колишня працівниця RT Анастасія Трофимова.

Про це у суботу, 7 вересня, заявила посол України в Канаді Юлія Ковалів у соцмережі Х.

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За словами пані посла, Україна глибоко розчарована рішенням включити до цьогорічної програми кінофестивалю російський пропагандистський фільм.

"З огляду на те, що місія фестивалю полягає у "трансформації за допомогою фільмів сприйняття людьми світу", ми сприймаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, вчинені російськими солдатами в Україні", — зазначила Ковалів.

Вона підкреслила, що фільм "Росіяни на війні" зняла колишня документалістка пропагандистського Russia Today Анастасія Трофимова.

"Трофімова нещодавно під час виступу у Венеції поставила під сумнів масові російські злочини у Бучі", — наголосила пані посол.

Ковалів додала, що Україна закликає фестиваль скасувати показ цього фільму.

"Ми вважаємо, що поширення російської пропаганди одним з найавторитетніших кіномайданчиків світу — є безвідповідальністю", — підсумувала вона. 

Що передувало

В Італії на 81-му щорічному Венеційському кінофестивалі презентували документальний фільм "Росіяни на війні", який зображує окупантів "звичайними" людьми. 

У своєму кіно Трофімова розповідає про те, що Росія не брала участі у війнах багато років, а також мовчить про те, що окупанти вторглися на територію України в 2014 році.

Крім того, Трофімова не вважає дії росіян злочинними і закликала учасників пресконференції уникати "чорно-білих стереотипів", оскільки це нібито лише сприятиме продовженню війни.

Стрічка "Росіяни на війні" просякнута співчуттям до загарбників, які начебто є просто жертвами політики та йдуть воювати через безвихідь та скрутне матеріальне становище.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пропагандистський фільм росіянки, який було показано на кінофестивалі у Венеції. 

Він заявив, що здивований тим, що цей фільм показали в Європі на Венеційському кінофестивалі.

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