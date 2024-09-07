Фільм Росіяни на війні — Україна вимагає зняти стрічку з показу у Торонто

Скандал на кінофесті — Україна вимагає скасувати показ російського фільму у Торонто
Україна розчарована рішенням Міжнародного кінофестивалю у Торонто показати російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні". Його зняла колишня працівниця RT Анастасія Трофимова.
Про це у суботу, 7 вересня, заявила посол України в Канаді Юлія Ковалів у соцмережі Х.
Україна просить скасувати показ "документалки"
За словами пані посла, Україна глибоко розчарована рішенням включити до цьогорічної програми кінофестивалю російський пропагандистський фільм.
"З огляду на те, що місія фестивалю полягає у "трансформації за допомогою фільмів сприйняття людьми світу", ми сприймаємо це як спробу відбілити воєнні злочини, вчинені російськими солдатами в Україні", — зазначила Ковалів.
Вона підкреслила, що фільм "Росіяни на війні" зняла колишня документалістка пропагандистського Russia Today Анастасія Трофимова.
"Трофімова нещодавно під час виступу у Венеції поставила під сумнів масові російські злочини у Бучі", — наголосила пані посол.
Ковалів додала, що Україна закликає фестиваль скасувати показ цього фільму.
"Ми вважаємо, що поширення російської пропаганди одним з найавторитетніших кіномайданчиків світу — є безвідповідальністю", — підсумувала вона.
Що передувало
В Італії на 81-му щорічному Венеційському кінофестивалі презентували документальний фільм "Росіяни на війні", який зображує окупантів "звичайними" людьми.
У своєму кіно Трофімова розповідає про те, що Росія не брала участі у війнах багато років, а також мовчить про те, що окупанти вторглися на територію України в 2014 році.
Крім того, Трофімова не вважає дії росіян злочинними і закликала учасників пресконференції уникати "чорно-білих стереотипів", оскільки це нібито лише сприятиме продовженню війни.
Стрічка "Росіяни на війні" просякнута співчуттям до загарбників, які начебто є просто жертвами політики та йдуть воювати через безвихідь та скрутне матеріальне становище.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пропагандистський фільм росіянки, який було показано на кінофестивалі у Венеції.
Він заявив, що здивований тим, що цей фільм показали в Європі на Венеційському кінофестивалі.
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