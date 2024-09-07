Фильм Россияне на войне — Украина требует снять фильм с показа в Торонто

Кадр из пропагандистского фильма "Россияне на войне". Фото: скриншот

Украина разочарована решением Международного кинофестиваля в Торонто показать российский пропагандистский фильм "Россияне на войне". Его сняла бывшая сотрудница RT Анастасия Трофимова.

Об этом в субботу, 7 сентября, заявила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в соцсети Х.

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По словам посла, Украина глубоко разочарована решением включить в программу кинофестиваля российский пропагандистский фильм.

"Учитывая, что миссия фестиваля состоит в "трансформации с помощью фильмов восприятия людьми мира", мы воспринимаем это как попытку отбелить военные преступления, совершенные российскими солдатами в Украине", — отметила Ковалив.

Она подчеркнула, что фильм "Россияне на войне" сняла бывшая документалистка пропагандистского Russia Today Анастасия Трофимова.

"Трофимова недавно во время выступления в Венеции поставила под сомнение массовые российские преступления в Буче", — подчеркнула посол.

Ковалив добавила, что Украина призывает фестиваль отменить показ этого фильма.

"Мы считаем, что распространение российской пропаганды одной из самых авторитетных киноплощадок мира — безответственность", — подытожила она.

Что предшествовало

В Италии на 81-м ежегодном Венецианском кинофестивале презентовали документальный фильм "Россияне на войне", изображающий оккупантов "обычными" людьми.

В своем кино Трофимова рассказывает о том, что Россия не участвовала в войнах много лет, а также молчит о том, что оккупанты вторглись на территорию Украины в 2014 году.

Кроме того, Трофимова не считает действия россиян преступными и призвала участников пресс-конференции избегать "черно-белых стереотипов", поскольку это якобы будет способствовать продолжению войны.

Лента "Россияне на войне" проникнута состраданием к захватчикам, которые вроде бы являются просто жертвами политики и идут воевать из-за безисходности и затруднительного материального положения.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на пропагандистский фильм россиянки, который был показан на кинофестивале в Венеции.

Он заявил, что удивлен тем, что этот фильм показали в Европе на Венецианском кинофестивале.