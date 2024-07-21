Nestle видавала очищену воду за природну мінеральну — що відомо

Виробництво води. Фото: Nestlé Uzbekistan

Nestlе незаконно використовувала забруднену воду з фекальних джерел, фільтрувала і продавала за "природну мінеральну воду" по всій Європі. Сума шахрайства за 15 років обману споживачів становить три мільярди євро.

Про це повідомили у Mediapart.

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Дослідження показали, що джерела мінеральної води у Франції довгий час були забруднені, включаючи фекалії, бактерії Escherichia coli та пестициди. Компанії, такі як Nestlе, незаконно фільтрували воду та продовжували її продаж як "природної мінеральної води".

За даними дослідницької платформи Mediapart, загальна сума шахрайства за останні 15 років становить три мільярди євро. Організація споживачів foodwatch закликає владу Франції притягти винних до відповідальності.

У лютому цього року захисники прав споживачів подали позов проти Nestlе та французького виробника мінеральної води Sources Alma, заснованої у 1954 році та має 45 виробничих майданчиків у Європі.

"Nestlе, очевидно, десятиліттями продавала мільярди пляшок води, яка не мала нічого спільного з "природною мінеральною водою": у Франції, Європі і навіть у всьому світі, а споживачі були зовсім не в курсі", — заявила Інгрід Крагл з foodwatch France.

У відповідь організація споживачів Foodwatch вимагає притягти компанію до відповідальності, оскільки природна вода має бути перш за все чистою.

Нагадаємо, у Львові злочинна група виготовляла та збувала підроблену каву відомого іноземного виробника. Організатором виявився мешканець Києва.

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