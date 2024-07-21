Nestle выдавала очищенную воду за природную минеральную — что известно

Производство воды. Фото: Nestlé Uzbekistan

Nestle незаконно использовала загрязненную воду из фекальных источников, фильтровала и продавала за "природную минеральную воду" по всей Европе. Сумма мошенничества за 15 лет обмана потребителей составляет три миллиарда евро.

Об этом сообщили в Mediapart.

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Исследования показали, что источники минеральной воды во Франции долгое время загрязнены, включая фекалии, бактерии Escherichia coli и пестициды. Компании, такие как Nestle, незаконно фильтровали воду и продолжали ее продажу как "природной минеральной воды".

По данным исследовательской платформы Mediapart, общая сумма мошенничества за последние 15 лет составляет три миллиарда евро. Организация потребителей foodwatch призывает власти Франции привлечь виновных к ответственности.

В феврале этого года защитники прав потребителей подали иск против Nestlе и французского производителя минеральной воды Sources Alma, основанной в 1954 году и имеющей 45 производственных площадок в Европе.

"Nestlе, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с "природной минеральной водой": во Франции, Европе и даже во всем мире, а потребители были совсем не в курсе", — заявила Ингрид Крагл из foodwatch France.

В ответ организация потребителей Foodwatch требует привлечь компанию к ответственности, поскольку природная вода должна быть, прежде всего, чистой.

Напомним, во Львове преступная группа производила и сбывала поддельный кофе известного иностранного производителя. Организатором оказался житель Киева.

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