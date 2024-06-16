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Сирський привітав воїнів-мусульман в ЗСУ зі святом Курбан-Байрам

16 червня 2024 17:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мусульмани в Україні сьогодні святкують Курбан-Байрам
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у неділю, 16 червня, привітав українських воїнів-мусульман. Сьогодні вони відзначають свято Курбан-Байрам.

Про це Сирський написав у Telegram.

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Привітання Сирського зі святом Курбан-Байрам

​​"Шановні українські воїни-мусульмани! Щиро вітаю вас зі святом Курбан-Байрам — одним з двох найбільших свят ісламського року", — йдеться у повідомленні.

Сирський насамперед привітав тих воїнів, які у ці святкові для них хвилини дають відсіч російським окупантам на фронті й не можуть розділити радість свята зі своїми родинами.

Він зауважив, що Курбан-Байрам символізує готовність до самопожертви заради найвищих ідеалів і цінностей, символізує стійкість і терпіння на шляху служіння найвищій меті та вірність тим ідеалам, які надані Всевишнім.

"У Священному Корані сказано: "Молися Господу своєму та жертвуй!". Ці слова є чітким дороговказом для всіх мусульманам, як найкращим чином поєднувати повсякденне життя зі служінням Всевишньому", — зазначив главком.

Він зазначив, що кожен з воїнів жертвує себе і своє служіння ближнім, адже захищає їх від агресивної війни. Сирський подякував кожному мусульманину України, який добровільно став на захист нашої держави й всього українського народу.

Він закликав згадати пам’ять всіх воїнів-мусульман, які віддали свої життя за Україну, й подякував кожному батьку і матері за їхніх мужніх синів і дочок, які не зганьбили, а прославили подвигом свій рід.

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Скриншот допису Сирського
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Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Також Сирський зустрівся із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів. 

Олександр Сирський
війна в Україні
свята
церква
ЗСУ

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