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Сырский поздравил воинов-мусульман в ВСУ с праздником Курбан-Байрам

16 июня 2024 17:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мусульмане в Украине сегодня празднуют Курбан-Байрам
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в воскресенье, 16 июня, поздравил украинских воинов-мусульман. Сегодня они отмечают праздник Курбан-Байрам.

Об этом Сырский написал в Telegram.

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Поздравление Сырского с праздником Курбан-Байрам

"Уважаемые украинские воины-мусульмане! Искренне поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам — одним из двух самых больших праздников исламского года", — говорится в сообщении.

Сырский в первую очередь поздравил тех воинов, которые в эти праздничные для них минуты дают отпор российским оккупантам на фронте и не могут разделить радость праздника со своими семьями.

Он отметил, что Курбан-Байрам символизирует готовность к самопожертвованию ради высочайших идеалов и ценностей, символизирует стойкость и терпение на пути служения высшей цели и верность тем идеалам, которые предоставлены Всевышним.

"В Священном Коране сказано: "Молись Господу своему и жертвуй!". Эти слова являются четким указателем для всех мусульман, как наилучшим образом сочетать повседневную жизнь со служением Всевышнему", — отметил главком.

Он добавил, что каждый из воинов жертвует себя и свое служение ближним, потому что защищает их от агрессивной войны. Сырский поблагодарил каждого мусульманина Украины, который добровольно встал на защиту нашего государства и всего украинского народа.

Он призвал вспомнить память всех воинов-мусульман, отдавших свою жизнь за Украину, и поблагодарил каждого отца и мать за их мужественных сыновей и дочерей, которые не опозорили, а прославили подвигом свой род.

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Скриншот сообщения Сырского
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Скриншот сообщения Сырского

Ранее Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.

Также Сырский встретился с командирами армии и заявил, что в скором времени в армии состоится модернизация определенных родов.

Александр Сырский
война в Украине
праздники
церковь
ВСУ

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