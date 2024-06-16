Мусульмане в Украине сегодня празднуют Курбан-Байрам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в воскресенье, 16 июня, поздравил украинских воинов-мусульман. Сегодня они отмечают праздник Курбан-Байрам.

Об этом Сырский написал в Telegram.

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Поздравление Сырского с праздником Курбан-Байрам

"Уважаемые украинские воины-мусульмане! Искренне поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам — одним из двух самых больших праздников исламского года", — говорится в сообщении.

Сырский в первую очередь поздравил тех воинов, которые в эти праздничные для них минуты дают отпор российским оккупантам на фронте и не могут разделить радость праздника со своими семьями.

Он отметил, что Курбан-Байрам символизирует готовность к самопожертвованию ради высочайших идеалов и ценностей, символизирует стойкость и терпение на пути служения высшей цели и верность тем идеалам, которые предоставлены Всевышним.

"В Священном Коране сказано: "Молись Господу своему и жертвуй!". Эти слова являются четким указателем для всех мусульман, как наилучшим образом сочетать повседневную жизнь со служением Всевышнему", — отметил главком.

Он добавил, что каждый из воинов жертвует себя и свое служение ближним, потому что защищает их от агрессивной войны. Сырский поблагодарил каждого мусульманина Украины, который добровольно встал на защиту нашего государства и всего украинского народа.

Он призвал вспомнить память всех воинов-мусульман, отдавших свою жизнь за Украину, и поблагодарил каждого отца и мать за их мужественных сыновей и дочерей, которые не опозорили, а прославили подвигом свой род.

Скриншот сообщения Сырского

Скриншот сообщения Сырского

Ранее Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.

Также Сырский встретился с командирами армии и заявил, что в скором времени в армии состоится модернизация определенных родов.