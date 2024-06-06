Сирський заявив про модернізацію ЗСУ

Сирський заявив про трансформацію ЗСУ — у якій галузі чекає оновлення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів. В першу чергу ідеться про безпілотні системи та війська, які з ними пов'язані.
Про це Сирський написав у Telegram у четвер, 6 червня.
Як модернізують армію, та про що говорив Сирський
"Вважаю однією із своїх стратегічних задач трансформацію українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне — зберегти життя наших воїнів", — йдеться у дописі головнокомандувача.
За словами Сирського, він провів зустріч із відомими командирами українського війська, а також із начальником Генштабу ЗСУ генерал-майором Анатолієм Баргилевичем та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Говорили про розширення використання безпілотних систем у повітрі, на воді та на суші.
"Ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку.
Більше того, українські морські безпілотники витіснили ворога з української акваторії Чорного моря", — заявив командир.
Він підкреслив, що в українському війську і надалі будуть модернізовувати безпілотні системи, укріплюватимуть логістику, відновлюватимуть та створюватимуть нові майстерні та вдосконалюватимуть навики пілотів та спеціалістів по роботі з БпЛА.
"Сили безпілотних систем — це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись", — підсумував Сирський.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, де найскладніша ситуація на полі бою. Росія проводить активні штурмові дії у Вовчанську Харківської області та на підступах до Часового Яру Донецької області.
БпЛА на полі бою давно довели, що вони є ефективними засобами ураження військової техніки та особового складу ворога. Українські військові щодня знищують окупантів, їхню техніку та позиції. Тільки за травень Сили оборони ліквідували 1160 артилерійських систем ворога в тому числі і за допомогою безпілотних систем.
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