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Сырский заявил о трансформации ВСУ — в какой отрасли ожидается обновление

6 июня 2024 08:13
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Сырский заявил о модернизации ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Yuriy Mate
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами армии и заявил, что скоро в армии состоится модернизация определенных родов. В первую очередь речь идет о беспилотных системах и войсках, которые с ними связаны.

Об этом Сырский написал в Telegram в четверг, 6 июня.

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"Считаю одной из своих стратегических задач трансформацию украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только превосходство над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов", — говорится в сообщении главнокомандующего.

По словам Сырского, он провел встречу с известными командирами украинской армии, а также с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Говорили о расширении использования беспилотных систем в воздухе, воде и на суше.

Сырский и командиры
Встреча Сырского с командирами. Фото: Telegram Сырского

"Мы уже видели впечатляющие результаты применяемых беспилотных систем и команд, в том числе и на горячем Харьковском направлении.
Более того, украинские морские беспилотники вытеснили врага из украинской акватории Черного моря", — заявил командир.

Он подчеркнул, что в украинском войске и дальше будут модернизировать беспилотные системы, будут укреплять логистику, восстанавливать и создавать новые мастерские и будут совершенствовать навыки пилотов и специалистов по работе с БпЛА.

Пост Сырского
Сообщение Сырского в Telegram

"Силы беспилотных систем — это род войск, которые в условиях новых вызовов и реалий должны постоянно совершенствоваться", — подытожил Сырский.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, где самая сложная ситуация на поле боя. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовому Яру Донецкой области.

БпЛА на поле боя давно доказали, что они являются эффективными средствами поражения военной техники и личного состава врага. Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов, их технику и позиции. Только за май Силы обороны ликвидировали 1 160 артиллерийских систем врага, в том числе и с помощью беспилотных систем.

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