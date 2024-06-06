Сырский заявил о модернизации ВСУ

Сырский заявил о трансформации ВСУ — в какой отрасли ожидается обновление
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами армии и заявил, что скоро в армии состоится модернизация определенных родов. В первую очередь речь идет о беспилотных системах и войсках, которые с ними связаны.
Об этом Сырский написал в Telegram в четверг, 6 июня.
Как модернизируют армию и о чем говорил Сырский
"Считаю одной из своих стратегических задач трансформацию украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только превосходство над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов", — говорится в сообщении главнокомандующего.
По словам Сырского, он провел встречу с известными командирами украинской армии, а также с начальником Генштаба ВСУ генерал-майором Анатолием Баргилевичем и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Говорили о расширении использования беспилотных систем в воздухе, воде и на суше.
"Мы уже видели впечатляющие результаты применяемых беспилотных систем и команд, в том числе и на горячем Харьковском направлении.
Более того, украинские морские беспилотники вытеснили врага из украинской акватории Черного моря", — заявил командир.
Он подчеркнул, что в украинском войске и дальше будут модернизировать беспилотные системы, будут укреплять логистику, восстанавливать и создавать новые мастерские и будут совершенствовать навыки пилотов и специалистов по работе с БпЛА.
"Силы беспилотных систем — это род войск, которые в условиях новых вызовов и реалий должны постоянно совершенствоваться", — подытожил Сырский.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, где самая сложная ситуация на поле боя. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовому Яру Донецкой области.
БпЛА на поле боя давно доказали, что они являются эффективными средствами поражения военной техники и личного состава врага. Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов, их технику и позиции. Только за май Силы обороны ликвидировали 1 160 артиллерийских систем врага, в том числе и с помощью беспилотных систем.
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