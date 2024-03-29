Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 28 березня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили, зокрема, потреби Сил оборони на фронті та розбудови фортифікацій.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
Про що розмовляли військові
Сирський розповів, що під час цієї розмови з Брауном вони обговорили:
- потреби ЗС України у найближчі місяці,
- питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій,
- також проаналізували деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.
"Наші партнери розуміють всі виклики і проблеми. Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом", — наголосив Головнокомандувач.
Нагадаємо, 26 березня Головнокомандувач та Міністр Оборони Рустем Умєров провели зустріч з делегацією Європейського парламенту у Києві. Вони обговорили, зокрема, підтримку України у війні.
А 21 березня Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції Тьєррі Бюркаром. Вони обговорили ситуацію на полі бою та питання співпраці генштабів обох країн.
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