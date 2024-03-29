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Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

29 березня 2024 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 28 березня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили, зокрема, потреби Сил оборони на фронті та розбудови фортифікацій.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський розповів, що під час цієї розмови з Брауном вони обговорили:

  • потреби ЗС України у найближчі місяці,
  • питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, 
  • також проаналізували деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року. 

"Наші партнери розуміють всі виклики і проблеми. Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом", — наголосив Головнокомандувач. 

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Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, 26 березня Головнокомандувач та Міністр Оборони Рустем Умєров провели зустріч з делегацією Європейського парламенту у Києві. Вони обговорили, зокрема, підтримку України у війні.

А 21 березня Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції Тьєррі Бюркаром. Вони обговорили ситуацію на полі бою та питання співпраці генштабів обох країн.

США
переговори
військова допомога
війна в Україні
Олександр Сирський

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