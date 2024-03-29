Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 28 березня, провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили, зокрема, потреби Сил оборони на фронті та розбудови фортифікацій.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Сирський розповів, що під час цієї розмови з Брауном вони обговорили:

потреби ЗС України у найближчі місяці,

питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій,

також проаналізували деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

"Наші партнери розуміють всі виклики і проблеми. Ми вдячні їм за підтримку. Без такої підтримки нам було б набагато важче воювати з потужним ворогом", — наголосив Головнокомандувач.

Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, 26 березня Головнокомандувач та Міністр Оборони Рустем Умєров провели зустріч з делегацією Європейського парламенту у Києві. Вони обговорили, зокрема, підтримку України у війні.

А 21 березня Сирський провів розмову з головнокомандувачем армії Франції Тьєррі Бюркаром. Вони обговорили ситуацію на полі бою та питання співпраці генштабів обох країн.