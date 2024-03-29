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Сырский поговорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

29 марта 2024 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский поговорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 28 марта, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили, в частности, потребности Сил обороны на фронте и развития фортификаций.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский рассказал, что во время этого разговора с Брауном они обсудили:

  • потребности ВС Украины в ближайшие месяцы,
  • вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, тему развития фортификаций,
  • также проанализировали некоторые стратегические вопросы по перспективе 2024 года.

"Наши партнеры понимают все вызовы и проблемы. Мы благодарны им за поддержку. Без такой поддержки нам было бы гораздо труднее воевать с мощным врагом", — подчеркнул Главнокомандующий.

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Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, 26 марта Главнокомандующий и Министр Обороны Рустем Умеров провели встречу с делегацией Европейского парламента в Киеве. Они обсудили, в частности, поддержку Украины в войне.

А 21 марта Сырский провел разговор с главнокомандующим армии Франции Тьерри Бюркаром. Они обсудили ситуацию на поле боя и вопросы сотрудничества генштабов обеих стран.

США
переговоры
военная помощь
война в Украине
Александр Сырский

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