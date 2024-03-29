Сырский поговорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в четверг, 28 марта, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили, в частности, потребности Сил обороны на фронте и развития фортификаций.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Сырский рассказал, что во время этого разговора с Брауном они обсудили:

потребности ВС Украины в ближайшие месяцы,

вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, тему развития фортификаций,

также проанализировали некоторые стратегические вопросы по перспективе 2024 года.

"Наши партнеры понимают все вызовы и проблемы. Мы благодарны им за поддержку. Без такой поддержки нам было бы гораздо труднее воевать с мощным врагом", — подчеркнул Главнокомандующий.

Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, 26 марта Главнокомандующий и Министр Обороны Рустем Умеров провели встречу с делегацией Европейского парламента в Киеве. Они обсудили, в частности, поддержку Украины в войне.

А 21 марта Сырский провел разговор с главнокомандующим армии Франции Тьерри Бюркаром. Они обсудили ситуацию на поле боя и вопросы сотрудничества генштабов обеих стран.