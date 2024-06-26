На Донеччині бійці ЗСУ отримали нагороди від Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Слово і Діло

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.

Фотографії нагороджених захисників Сирський опублікував в Telegram у середу, 26 червня.

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Сирський повідомив, що у Донецькій області відвідав бойові бригади, які перебувають на одному з найгарячіших напрямків.

Він зазначив, що це, зокрема, були воїни 25 окремої повітрянодесантної бригади.

"Героїчні люди, які вправно та рішуче нищать окупантів. Бригада з перших днів російської агресії боронить нашу землю. Зараз, в ході жорстких боїв, cічеславські десантники продовжують впевнено стримувати російську навалу на одній із найбільш важливих ділянок лінії зіткнення", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також відзначив солдатів, сержантів та офіцерів 110 окремої механізованої бригади.

"Вони відчайдушно б’ються з переважаючими силами окупантів та є справжнім прикладом відваги і патріотизму", — додав він.

Також подяку від Сирського отримав особовий складу 59 окремої мотопіхотної бригади.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив українських захисників. Фото: Олександр Сирський

Нагороди бійцям

Головнокомандувач розповів, що вручив нагороди особовому складу 47 окремої механізованої бригади.

"Воїни "Магури" вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по техніці і особовому складу противника, стійко тримають зайняті рубежі та позиції", — йдеться у повідомленні.

Окремо Сирський також подякував усім українським захисникам, які зараз ведуть бій з росіянами.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Донецькій області. Там він відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади.