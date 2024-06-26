На Донеччині бійці ЗСУ отримали нагороди від Сирського

Сирський побував на фронті та нагородив бійців — кого відзначив Головнокомандувач
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.
Фотографії нагороджених захисників Сирський опублікував в Telegram у середу, 26 червня.
Візит Сирського на Донбас
Сирський повідомив, що у Донецькій області відвідав бойові бригади, які перебувають на одному з найгарячіших напрямків.
Він зазначив, що це, зокрема, були воїни 25 окремої повітрянодесантної бригади.
"Героїчні люди, які вправно та рішуче нищать окупантів. Бригада з перших днів російської агресії боронить нашу землю. Зараз, в ході жорстких боїв, cічеславські десантники продовжують впевнено стримувати російську навалу на одній із найбільш важливих ділянок лінії зіткнення", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.
Сирський також відзначив солдатів, сержантів та офіцерів 110 окремої механізованої бригади.
"Вони відчайдушно б’ються з переважаючими силами окупантів та є справжнім прикладом відваги і патріотизму", — додав він.
Також подяку від Сирського отримав особовий складу 59 окремої мотопіхотної бригади.
Нагороди бійцям
Головнокомандувач розповів, що вручив нагороди особовому складу 47 окремої механізованої бригади.
"Воїни "Магури" вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по техніці і особовому складу противника, стійко тримають зайняті рубежі та позиції", — йдеться у повідомленні.
Окремо Сирський також подякував усім українським захисникам, які зараз ведуть бій з росіянами.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Донецькій області. Там він відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади.
Читайте Новини.LIVE!