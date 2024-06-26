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Сырский побывал на фронте и наградил бойцов — кого отметил Главнокомандующий

26 июня 2024 21:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Донецкой области бойцы ВСУ получили награды от Сырского
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Слово и Дело
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время визита в Донецкую область отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.

Фотографии награжденных защитников Сырский опубликовал в Telegram в среду, 26 июня.

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Визит Сырского на Донбасс

Сырский сообщил, что в Донецкой области посетил боевые бригады, находящиеся на одном из самых горячих направлений.

Он отметил, что это, в частности, были воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Героические люди, умело и решительно уничтожающие оккупантов. Бригада с первых дней российской агрессии защищает нашу землю. Сейчас, в ходе жестких боев, cичеславские десантники продолжают уверенно сдерживать российское нашествие на одном из наиболее важных участков линии столкновения", — сказал Главнокомандующий.

Сырский также отметил солдат, сержантов и офицеров 110-й отдельной механизированной бригады.

"Они отчаянно бьются с оккупантами и являются настоящим примером отваги и патриотизма", — добавил он.

Также благодарность от Сырского получил личный состав 59 отдельной мотопехотной бригады.

Сырский награждает бойцов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ отметил украинских защитников. Фото: Александр Сырский

Награды бойцам

Главнокомандующий рассказал, что вручил награды личному составу 47-й отдельной механизированной бригады.

"Воины "Магура" умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по технике и личному составу противника, стойко держат занятые рубежи и позиции", — говорится в сообщении.

Отдельно Сырский также поблагодарил всех украинских защитников, которые сейчас ведут бой с россиянами.

Ранее Главнокомандующий ВСУ отметил украинского воина, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен четырех оккупантов .

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Донецкой области . Там он посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады.

ВСУ
армия
Донецкая область
награда
военные
Александр Сырский
фронт

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