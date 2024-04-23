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Сирський обговорив з військовим керівництвом Литви підготовку українських військових

23 квітня 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський обговорив з військовим керівництвом Литви підготовку українських військових
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та Головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся в Києві з військовим керівництвом Литви. Йдеться про Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса. 

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Зустріч Сирського з військовим керівництвом Литви

Сторони обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки українських військових та підтримки країни.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з військовим керівництвом Литви
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з військовим керівництвом Литви. Фото: t.me/osirskiy

"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну  позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська", — додав Сирський.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Також український міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели зустріч з делегацією з Данії на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном у Києві. Під час неї були обговорені різні аспекти співпраці, включаючи розвиток нового уніфікованого механізму інвестування в українські оборонні підприємства.

Київ
Литва
ЗСУ
Україна
Олександр Сирський

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