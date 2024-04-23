Сирський обговорив з військовим керівництвом Литви підготовку українських військових
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся в Києві з військовим керівництвом Литви. Йдеться про Головнокомандувача Збройних Сил Вальдемараса Рупшіса та Начальника Генштабу Міндаугаса Степонявічуса.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 23 квітня.
Зустріч Сирського з військовим керівництвом Литви
Сторони обговорили низку важливих питань. Зокрема, щодо ситуації на полі бою, підготовки українських військових та підтримки країни.
"Маємо чіткий план дій для подальшої співпраці. Подякував литовським колегам за їхню незмінну позицію та послідовну воєнно-технічну підтримку нашого війська", — додав Сирський.
Нагадаємо, Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Зокрема, він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros.
Також український міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели зустріч з делегацією з Данії на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном у Києві. Під час неї були обговорені різні аспекти співпраці, включаючи розвиток нового уніфікованого механізму інвестування в українські оборонні підприємства.
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