Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії
Український міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провели зустріч з делегацією з Данії, на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, у Києві. Під час неї були обговорені різні аспекти співпраці, включаючи розвиток нового уніфікованого механізму інвестування в українські оборонні підприємства.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Співпраця України та Данії
Особливу увагу на зустрічі було приділено розширенню навчання українських пілотів на літаках F-16. Міністр Умєров закликав данських партнерів розглянути можливості фінансування більшої кількості таких навчань в інших країнах.
Також, за словами Сирського, на зустрічі обговорювалися нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках, а також шляхи та можливості подальшої підтримки з боку данського уряду.
Учасники зустрічей також висловили вдячність данському уряду та народу за системну підтримку українських Збройних Сил.
«Партнерство з Данією, як країною-засновницею НАТО, лишається дляф нас вагомою підтримкою», — пише Сирський.
Нагадаємо, що Сирський та Умєров випробували нові зразки української техніки на фронті.
Також ми писали про те, що Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Вони обговорили потреби українських військових на фронті.
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