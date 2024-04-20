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Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії

20 квітня 2024 11:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії
Рустем Умєров, Олександр Сирський та Троельс Лунд Поульсен. Фото: Олександр Сирський / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Український міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провели зустріч з делегацією з Данії, на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, у Києві. Під час неї були обговорені різні аспекти співпраці, включаючи розвиток нового уніфікованого механізму інвестування в українські оборонні підприємства.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Особливу увагу на зустрічі було приділено розширенню навчання українських пілотів на літаках F-16. Міністр Умєров закликав данських партнерів розглянути можливості фінансування більшої кількості таких навчань в інших країнах.

Також, за словами Сирського, на зустрічі обговорювалися нагальні потреби Збройних Сил України на різних напрямках, а також шляхи та можливості подальшої підтримки з боку данського уряду.

Учасники зустрічей також висловили вдячність данському уряду та народу за системну підтримку українських Збройних Сил.

«Партнерство з Данією, як країною-засновницею НАТО, лишається дляф нас вагомою підтримкою», — пише Сирський. 

Умєров і Сирський зустрілись з міністром оборони Данії - фото 1
Допис Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Сирський та Умєров випробували нові зразки української техніки на фронті. 

Також ми писали про те, що Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Європейського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Вони обговорили потреби українських військових на фронті.

Данія
військова допомога
Міністерство оборони
Олександр Сирський
Сирський
Умєров

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