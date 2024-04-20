Умеров и Сырский встретились с министром обороны Дании
Украинский министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провели встречу с делегацией из Дании во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном в Киеве. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества, включая развитие нового унифицированного механизма инвестирования в украинские оборонные предприятия.
Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сотрудничество Украины и Дании
Особое внимание на встрече было уделено расширению обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Министр Умеров призвал датских партнеров рассмотреть возможности финансирования большего количества таких учений в других странах.
Также, по словам Сырского, на встрече обсуждались срочные потребности Вооруженных сил Украины на разных направлениях, а также пути и возможности дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.
Участники встреч также выразили благодарность датскому правительству и народу за системную поддержку украинских Вооруженных сил.
"Партнерство с Данией как страной-основательницей НАТО остается для нас весомой поддержкой", — пишет Сырский.
Напомним, что Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте.
Также мы писали о том, что Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили потребности украинских военных на фронте.
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