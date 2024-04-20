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Умеров и Сырский встретились с министром обороны Дании

20 апреля 2024 11:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Умеров и Сырский встретились с министром обороны Дании
Рустем Умеров, Александр Сырский и Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Александр Сырский / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинский министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провели встречу с делегацией из Дании во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном в Киеве. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества, включая развитие нового унифицированного механизма инвестирования в украинские оборонные предприятия.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Особое внимание на встрече было уделено расширению обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Министр Умеров призвал датских партнеров рассмотреть возможности финансирования большего количества таких учений в других странах.

Также, по словам Сырского, на встрече обсуждались срочные потребности Вооруженных сил Украины на разных направлениях, а также пути и возможности дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

Участники встреч также выразили благодарность датскому правительству и народу за системную поддержку украинских Вооруженных сил.

"Партнерство с Данией как страной-основательницей НАТО остается для нас весомой поддержкой", — пишет Сырский.

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Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, что Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте.

Также мы писали о том, что Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили потребности украинских военных на фронте.

Дания
военная помощь
Министерство обороны
Александр Сырский
Сирский
Умеров

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