Умеров и Сырский встретились с министром обороны Дании

Рустем Умеров, Александр Сырский и Троэльс Лунд Поульсен. Фото: Александр Сырский / Telegram

Украинский министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провели встречу с делегацией из Дании во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном в Киеве. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества, включая развитие нового унифицированного механизма инвестирования в украинские оборонные предприятия.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Особое внимание на встрече было уделено расширению обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Министр Умеров призвал датских партнеров рассмотреть возможности финансирования большего количества таких учений в других странах.

Также, по словам Сырского, на встрече обсуждались срочные потребности Вооруженных сил Украины на разных направлениях, а также пути и возможности дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

Участники встреч также выразили благодарность датскому правительству и народу за системную поддержку украинских Вооруженных сил.

"Партнерство с Данией как страной-основательницей НАТО остается для нас весомой поддержкой", — пишет Сырский.

Сообщение Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, что Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте.

Также мы писали о том, что Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили потребности украинских военных на фронте.