Сырский обсудил с военным руководством Литвы подготовку украинских военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился в Киеве с военным руководством Литвы. Речь идет о Главнокомандующем Вооруженных Силах Вальдемарасе Рупшисе и Начальнике Генштаба Миндаугаса Степонявичюсе.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Встреча Сырского с военным руководством Литвы

Стороны обсудили ряд важных вопросов. В частности, относительно ситуации на поле боя, подготовки украинских военных и поддержки страны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с военным руководством Литвы. Фото: t.me/osirskiy

"У нас есть четкий план действий для дальнейшего сотрудничества. Поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку нашей армии", — добавил Сырский.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Литва объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В частности, он включает в себя легкий штурмовик L-39ZA Albatros.

Также украинский министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели встречу с делегацией из Дании во главе с министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном в Киеве. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты сотрудничества, включая развитие нового унифицированного механизма инвестирования в украинские оборонные предприятия.