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Сирський на "Рамштайні" заявив про можливе загострення ситуації на фронті

27 квітня 2024 16:39
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Сирський на "Рамштайні" заявив про можливе загострення ситуації на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба ЗСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

На фронті зараз складна дуже обстановка. До того ж, вона має тенденцію до загострення. 

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час засідання "Рамштайну" у суботу, 27 квітня.

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"Взяв участь у 21-шому засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн", — розповів Сирський.

Він проінформував учасників коаліції про специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергоінфраструктури, про нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні та військовій техніці. Очільник ЗСУ наголосив також на ключовій ролі своєчасного надходження озброєння для України.

Сирський на "Рамштайні" заявив про можливе загострення ситуації на фронті - фото 1
Засідання контактної групи на "Рамштайні". Фото: пресслужба ЗСУ

Перед учасниками коаліції виступив також президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров і начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Сирський на "Рамштайні" заявив про можливе загострення ситуації на фронті - фото 2
Американська сторона на засіданні "Рамштайну". Фото: пресслужба ЗСУ


Сирський подякував учасникам та особисто голові Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, наших Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Раніше ми писали, що Олександр Сирський розповів, що обговорювали учасники засідання у форматі "Рамштайн".

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію. 

Володимир Зеленський
зброя
ЗСУ
військова допомога
Україна
Ллойд Остін
Рамштайн
Олександр Сирський

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