Сирський на "Рамштайні" заявив про можливе загострення ситуації на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба ЗСУ

На фронті зараз складна дуже обстановка. До того ж, вона має тенденцію до загострення.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час засідання "Рамштайну" у суботу, 27 квітня.

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"Взяв участь у 21-шому засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн", — розповів Сирський.

Він проінформував учасників коаліції про специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергоінфраструктури, про нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні та військовій техніці. Очільник ЗСУ наголосив також на ключовій ролі своєчасного надходження озброєння для України.

Засідання контактної групи на "Рамштайні". Фото: пресслужба ЗСУ

Перед учасниками коаліції виступив також президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров і начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Американська сторона на засіданні "Рамштайну". Фото: пресслужба ЗСУ



Сирський подякував учасникам та особисто голові Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, наших Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Раніше ми писали, що Олександр Сирський розповів, що обговорювали учасники засідання у форматі "Рамштайн".

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію.