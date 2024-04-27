Сирський на "Рамштайні" заявив про можливе загострення ситуації на фронті
На фронті зараз складна дуже обстановка. До того ж, вона має тенденцію до загострення.
Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час засідання "Рамштайну" у суботу, 27 квітня.
Деталі засідання "Рамштайну" за участі української делегації
"Взяв участь у 21-шому засіданні Контактної групи з питань обороноздатності України, яка була започаткована 2 роки тому на авіабазі Рамштайн", — розповів Сирський.
Він проінформував учасників коаліції про специфіку здійснення противником авіаударів по об'єктах енергоінфраструктури, про нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні та військовій техніці. Очільник ЗСУ наголосив також на ключовій ролі своєчасного надходження озброєння для України.
Перед учасниками коаліції виступив також президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров і начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.
Сирський подякував учасникам та особисто голові Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, наших Збройних Сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.
Раніше ми писали, що Олександр Сирський розповів, що обговорювали учасники засідання у форматі "Рамштайн".
Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський назвав життєво важливими пріоритетами у допомозі, якої Україна потребує від союзників, далекобійну зброю, ППО та артилерію.
Читайте Новини.LIVE!