Сырский на "Рамштайне" заявил о возможном обострении ситуации на фронте
На фронте сейчас сложная обстановка. К тому же она имеет тенденцию к обострению.
Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время заседания "Рамштайна" в субботу, 27 апреля.
Детали заседания "Рамштайна" с участием украинской делегации
"Принял участие в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины, которая была начата 2 года назад на авиабазе Рамштайн", — рассказал Сырский.
Он проинформировал участников коалиции о специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергоинфраструктуры, о срочных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Глава ВСУ отметил также ключевую роль своевременного поступления вооружения для Украины.
Перед участниками коалиции выступили также президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.
Сырский поблагодарил участников и лично председателя Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, наших Вооруженных Сил, военную помощь со стороны США и всех союзников и партнеров.
Ранее мы писали, что Александр Сырский рассказал, что обсуждали участники заседания в формате "Рамштайн".
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал жизненно важными приоритетами в помощи, в которой Украина нуждается от союзников, дальнобойное оружие, ПВО и артиллерию.
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