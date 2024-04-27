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Сырский на "Рамштайне" заявил о возможном обострении ситуации на фронте

27 апреля 2024 16:39
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Сырский на "Рамштайне" заявил о возможном обострении ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба ВСУ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

На фронте сейчас сложная обстановка. К тому же она имеет тенденцию к обострению.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил во время заседания "Рамштайна" в субботу, 27 апреля.

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"Принял участие в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины, которая была начата 2 года назад на авиабазе Рамштайн", — рассказал Сырский.

Он проинформировал участников коалиции о специфике осуществления противником авиаударов по объектам энергоинфраструктуры, о срочных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Глава ВСУ отметил также ключевую роль своевременного поступления вооружения для Украины.

Сырский на "Рамштайне" заявил о возможном обострении ситуации на фронте - фото 1
Заседание контактной группы на "Рамштайне". Фото: пресс-служба ВСУ

Перед участниками коалиции выступили также президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Сырский на "Рамштайне" заявил о возможном обострении ситуации на фронте - фото 2
Американская сторона на заседании "Рамштайна". Фото: пресс-служба ВСУ


Сырский поблагодарил участников и лично председателя Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, наших Вооруженных Сил, военную помощь со стороны США и всех союзников и партнеров.

Ранее мы писали, что Александр Сырский рассказал, что обсуждали участники заседания в формате "Рамштайн".

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал жизненно важными приоритетами в помощи, в которой Украина нуждается от союзников, дальнобойное оружие, ПВО и артиллерию.

Владимир Зеленский
оружие
ВСУ
военная помощь
Украина
Ллойд Остин
Рамштайн
Александр Сырский

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