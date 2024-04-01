Силовики СБУ затримали в Києві колаборанта, який допомагав окупантам робити зуби дракона

Встановлення "зубів дракона" в Курській області. Фото ілюстративне: скриншот

Служба безпеки України затримала у Києві колаборанта, який доправляв російській армії будматеріали для виробництва "зубів дракона". Наразі його взято під варту.

Про це інформує пресслужба силового відомства.

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Зловмисником виявився приватний підприємець з тимчасово окупованого Бердянська, який після захоплення міста став співпрацювати з ворогом. Відтоді він постачав росіянам пісок, щебінь та цемент для будівництва "зубів дракона" на південному фронті.

Згодом він виїхав до Києва, де продовжив керувати незаконним бізнесом в тимчасово окупованому місті. Він залишив там повний склад свого топменеджменту та співпрацював з ними дистанційно.

Слідчий СБУ та затриманий колаборант. Джерело: СБУ

За вказівкою колаборанта його підлеглі у Бердянську "перереєстрували" місцеві підприємства за російським "законодавством", після чого стали регулярно поповнювати російський бюджет, сплачуючи в нього "податки".

Під час обшуку силовики виявили документи та інші речові докази його співпраці з окупаційною армією. Зловмиснику повідомили про підозру у веденні господарської діяльності з незаконними органами влади.

Джерело: СБУ/Facebook

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру провідній російській пропагандистці та головній редакторці прокремлівського телеканалу Russia Today, Маргариті Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей.

Також відомство повідомило про підозру депутатці Держдуми Росії Яні Лантратовій та її спільниці Інни Варламової, які депортували українських дітей до Москви.