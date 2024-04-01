Силовики СБУ задержали в Киеве коллаборанта, который помогал оккупантам делать зубы дракона

Установка "зубов дракона" в Курской области. Фото иллюстративное: скриншот

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, доставлявшего российской армии стройматериалы для производства "зубов дракона". Сейчас он взят под стражу.

Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

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Злоумышленником оказался частный предприниматель из временно оккупированного Бердянска, после захвата города стал сотрудничать с врагом. С тех пор он снабжал россиян песком, щебнем и цементом для строительства "зубов дракона" на южном фронте.

Впоследствии он уехал в Киев, где продолжил управлять незаконным бизнесом во временно оккупированном городе. Он оставил там полный состав своего топ-менеджмента и сотрудничал с ними дистанционно.

Следователь СБУ и задержанный коллаборант. Источник: СБУ

По указанию коллаборанта его подчиненные в Бердянске "перерегистрировали" местные предприятия по российскому законодательству, после чего стали регулярно пополнять российский бюджет, уплачивая у него "налоги".

В ходе обыска силовики обнаружили документы и другие вещественные доказательства его сотрудничества с оккупационной армией. Злоумышленнику сообщили о подозрении в ведении хозяйственной деятельности с незаконными органами власти.

Источник: СБУ/Facebook

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении ведущей российской пропагандистке и главному редактору прокремлевского телеканала Russia Today, Маргарите Симоньян, которая призывала убивать украинских детей.

Также ведомство сообщило о подозрении депутату Госдумы России Яне Лантратовой и ее сообщнице Инне Варламовой, которые депортировали украинских детей в Москву.