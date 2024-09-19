Сікорський заявив про референдум щодо Криму — що запропонував

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: upmp.news

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат Організації Обʼєднаних Націй для проведення там "чесного референдуму". В Україні різко відреагували на такі заяви.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

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Що сказав Коваленко

"Щодо заяв деяких польських політиків про Крим... Давайте все ж проведемо референдум в Królewiec — себто в Калінінграді. Спробуємо?" — сказав Коваленко.

Допис Андрія Коваленка

Що передувало

Під час дискусії на Ялтинській європейській стратегії очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що для Росії й особливо для її лідера Володимира Путіна Крим "символічно" важливий, а для України він важливий "стратегічно". Тож він не бачить, як країни зможуть домовитися без демілітаризації півострова.

"Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", — зазначив польський урядовець.