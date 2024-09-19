Сикорский заявил о референдуме по Крыму — что предложил

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: upmp.news

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат Организации Объединенных Наций для проведения там "честного референдума". В Украине резко отреагировали на подобные заявления.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Что сказал Коваленко

"О заявлениях некоторых польских политиков о Крыме... Давайте все же проведем референдум в Królewiec — то есть в Калининграде. Попробуем?" — сказал Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко

Что предшествовало

В ходе дискуссии на Ялтинской европейской стратегии глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что для России и особенно для ее лидера Владимира Путина Крым "символически" важен, а для Украины он важен "стратегически". Так что он не видит, как страны смогут договориться без демилитаризации полуострова.

"Мы могли бы передать Крым под мандат ООН для подготовки честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — отметил польский чиновник.