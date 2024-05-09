Сі Цзіньпін прибув до Угорщини

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Andy Wong/AP Photo/picture alliance

Після візиту до Франції та Сербії лідер Китаю Сі Цзіньпін ввечері в середу прибув до Будапешту. Очікується, що він говоритиме із владою Угорщини про Україну, а також про інфраструктурні проєкти.

Про це пише Reuters в четвер, 9 травня.

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Візит Сі Цзіньпіна до Угорщини

У виданні Reuters зазначили, що китайський лідер був тепло прийнятий угорською стороною, адже для Китаю саме Угорщина є одним із найбільш важливих партнерів у Європі.

Угорські газети напередодні опублікували висловлювання китайського лідера щодо партнерства обох країн. Зокрема, він сказав, що саме Угорщина була ціллю номер один у питанні співробітництва та китайських інвестицій.

Розмови Сі Цзіньпіна щодо України

Журналісти вважають, що під час перемовин із угорською владою Сі повинен торкнутись проблеми війнив Україні. Під час своїх робочих візитів країнами Європи він вже неодноразово підіймав це питання.

Перед виїздом до Будапешта Сі Цзіньпін у Парижі спілкувався із президентом Еммануелем Макроном і головою Комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, які натиснули на китайського лідера, щоб він забезпечив більш збалансовану торгівлю з Європою та використав свій вплив на Москву, щоб припинити війну РФ проти України.

Крім того, перед візитом глави КНР міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що на порядку денному у спілкуванні з Сі Цзіньпіном точно стоятиме питання щодо України.

Нагадаємо, 6 травня під час візиту до Парижа президент Китаю зробив заяву щодо війни в Україні. Глава КНР зазначив, що його країна готова підтримувати контакти і з Росією, і з Україною.

Також він заявляв, що Китай шукає "хороші шляхи" завершення війни в Україні.