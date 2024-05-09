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Си Цзиньпин прибыл в Венгрию — будет говорить об Украине

9 мая 2024 09:14
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Си Цзиньпин прибыл в Венгрию
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: Andy Wong/AP Photo/picture alliance
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После визита во Францию и Сербию лидер Китая Си Цзиньпин вечером в среду прибыл в Будапешт. Ожидается, что он будет говорить с властями Венгрии об Украине, а также об инфраструктурных проектах.

Об этом пишет Reuters в четверг, 9 мая.

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Визит Си Цзиньпина в Венгрию

В издании Reuters отметили, что китайский лидер был тепло принят венгерской стороной, ведь для Китая именно Венгрия является одним из наиболее важных партнеров в Европе.

Венгерские газеты накануне опубликовали высказывания китайского лидера о партнерстве обеих стран. В частности, он сказал, что именно Венгрия являлась целью номер один в вопросе сотрудничества и китайских инвестиций.

Разговоры Си Цзиньпина об Украине

Журналисты считают, что во время переговоров с венгерскими властями Си должен затронуть проблему войны в Украине. Во время своих рабочих визитов по странам Европы он уже неоднократно подносил этот вопрос.

Перед выездом в Будапешт Си Цзиньпин в Париже общался с президентом Эммануэлем Макроном и председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, которые нажали на китайского лидера, чтобы он обеспечил более сбалансированную торговлю с Европой и использовал свое влияние на Москву, чтобы прекратить войну РФ. .

Кроме того, перед визитом главы КНР министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в повестке дня в общении с Си Цзиньпином будет точно стоять вопрос относительно Украины.

Напомним, 6 мая, во время визита в Париж, президент Китая сделал заявление о войне в Украине. Он отметил, что его страна готова поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной.

Также он заявлял, что Китай ищет "хорошие пути" завершения войны в Украине.

Китай
переговоры
Венгрия
Украина
Европа
Си Цзиньпинь
война в Украине

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