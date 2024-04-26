Швейцарія передасть Україні 5,5 млрд доларів — на що підуть кошти

Федеральна рада Швейцарії. Фото: Swissinfo

Парламентський комітет Швейцарії підтримав план фінансової допомоги Україні на 5,5 млрд доларів. Ці кошти призначатимуться для відбудови та ремонту повсякденної інфраструктури.

Інформація про це з'явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії.

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Фінансування України стало частиною ширшого пакету заходів, який спрямований на зміцнення безпеки Швейцарії та миру у Європі. Також 11 млрд доларів отримала швейцарська армія.

Гроші для України йтимуть на відбудову та ремонт повсякденної інфраструктури. На даний момент, проєкт має пройти голосування в парламенті, перш ніж стане законом.

Станом на сьогодні західні союзники тиснуть на Швейцарію, щоб вона робила більший внескок у допомогу Києву. Праві націоналісти в парламенті країни наполягають на тому, щоб вона зберегла суворо нейтральну позицію у військовому плані.

Раніше ми повідомляли, що у Федеральній раді Швейцарської Конфедерації представили проєкт плану повернення громадян України, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на відповідні цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

Українцям пропонують роботу на шоколадній фабриці у швейцарському місті Люцерн. Роботодавець обіцяє платити від 3 900 євро щомісяця.