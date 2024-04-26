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Швейцарія передасть Україні 5,5 млрд доларів — на що підуть кошти

26 квітня 2024 13:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Швейцарія передасть Україні 5,5 млрд доларів — на що підуть кошти
Федеральна рада Швейцарії. Фото: Swissinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Парламентський комітет Швейцарії підтримав план фінансової допомоги Україні на 5,5 млрд доларів. Ці кошти призначатимуться для відбудови та ремонту повсякденної інфраструктури. 

Інформація про це з'явилася на сайті Федеральної ради Швейцарії.

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Пресреліз Швейцарського парламенту. Фото: скриншот

Швейцарія дасть грошей Україні

Фінансування України стало частиною ширшого пакету заходів, який спрямований на зміцнення безпеки Швейцарії та миру у Європі. Також 11 млрд доларів отримала швейцарська армія.

Гроші для України йтимуть на відбудову та ремонт повсякденної інфраструктури. На даний момент, проєкт має пройти голосування в парламенті, перш ніж стане законом. 

Станом на сьогодні західні союзники тиснуть на Швейцарію, щоб вона робила більший внескок у допомогу Києву. Праві націоналісти в парламенті країни наполягають на тому, щоб вона зберегла суворо нейтральну позицію у військовому плані.

Раніше ми повідомляли, що у Федеральній раді Швейцарської Конфедерації представили проєкт плану повернення громадян України, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на відповідні цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

Українцям пропонують роботу на шоколадній фабриці у швейцарському місті Люцерн. Роботодавець обіцяє платити від 3 900 євро щомісяця.

війна
фінансова допомога
Швейцарія
гроші
Україна

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