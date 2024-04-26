Швейцария передаст Украине 5,5 млрд долларов — на что пойдут средства

Федеральный совет Швейцарии Фото: Swissinfo

Парламентский комитет Швейцарии поддержал план финансовой помощи Украине на 5,5 млрд. долларов. Эти средства будут предназначены для восстановления и ремонта повседневной инфраструктуры.

Информация об этом появилась на сайте Федерального совета Швейцарии.

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Швейцария даст денег Украине

Финансирование Украины стало частью более широкого пакета мер, направленных на укрепление безопасности Швейцарии и мира в Европе. Также 11 млрд долларов получила швейцарская армия.

Деньги для Украины будут идти на восстановление и ремонт повседневной инфраструктуры. На данный момент проект должен пройти голосование в парламенте, прежде чем станет законом.

По состоянию на сегодняшний день западные союзники давят на Швейцарию, чтобы она вносила больший вклад в помощь Киеву. Правые националисты в парламенте страны настаивают на том, чтобы она сохранила строго нейтральную позицию в военном плане.

Ранее мы сообщали, что в Федеральном совете Швейцарской Конфедерации представили проект плана возвращения граждан Украины, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на соответствующие цели предлагают оказывать пособие до 4 тыс. евро.

Украинцам предлагается работа на шоколадной фабрике в швейцарском городе Люцерн. Работодатель обещает платить от 3 900 евро ежемесячно.