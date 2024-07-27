Допомога Україні — Швейцарія відмовилася генерувати доходи із заморожених активів

Президентка Швейцарії Віола Амхерд. Фото: Посольство Швейцарії в Україні

Європейський Союз вирішив виділити 1,5 млрд євро для України, використовуючи прибутки від заморожених активів російського центрального банку. Однак Швейцарія заявила, що не буде дотримуватися цього підходу через свої законодавчі норми та міжнародні зобов'язання.

Про це повідомило видання Swissinfo у суботу, 27 липня.

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Швейцарія не генеруватиме доходи від активів Росії для допомоги Україні

Країни ЄС вирішили спрямувати відсотки від заморожених активів російського центрального банку на підтримку України, що може скласти від 2,5 до 3 мільярдів євро щорічно.

У п'ятницю, 26 липня, Європейський Союз оголосив про виділення 1,5 млрд євро допомоги Україні, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Однак Швейцарія заявила, що не буде дотримуватися підходу ЄС.

У Державному секретаріаті з економічних питань Швейцарії повідомили, що країна не може використовувати прибутки від цих активів через свої законодавчі норми та міжнародні зобов’язання.

"Швейцарія не може генерувати будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що станом на квітень 2024 року в Швейцарії заморожено активів Центрального банку Росії на понад 7 мільярдів швейцарських франків, але ці кошти не будуть спрямовані на підтримку України, оскільки Швейцарія не може отримувати "надзвичайні доходи" з цих активів.

Нагадаємо, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії розширив перелік санкційних обмежень проти Росії. Тепер під санкції підпадають ще 69 фізичних осіб і 86 юридичних осіб.

Раніше ми писали, що у березні Кабінет Міністрів затвердив план Ukraine Facility, згідно з яким Україні нададуть пакет підтримки від Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про загальну суму на 50 млрд євро, яка надійде частинами протягом чотирьох років.