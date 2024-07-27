Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Швейцарія не буде вилучати для України доходи з російських заморожених активів arrow

Швейцарія не буде вилучати для України доходи з російських заморожених активів

27 липня 2024 22:08
Валерія Барановська - редактор
Допомога Україні — Швейцарія відмовилася генерувати доходи із заморожених активів
Президентка Швейцарії Віола Амхерд. Фото: Посольство Швейцарії в Україні
Валерія Барановська - редактор

Європейський Союз вирішив виділити 1,5 млрд євро для України, використовуючи прибутки від заморожених активів російського центрального банку. Однак Швейцарія заявила, що не буде дотримуватися цього підходу через свої законодавчі норми та міжнародні зобов'язання.

Про це повідомило видання Swissinfo у суботу, 27 липня.

Читайте також:

Швейцарія не генеруватиме доходи від активів Росії для допомоги Україні

Країни ЄС вирішили спрямувати відсотки від заморожених активів російського центрального банку на підтримку України, що може скласти від 2,5 до 3 мільярдів євро щорічно. 

У п'ятницю, 26 липня, Європейський Союз оголосив про виділення 1,5 млрд євро допомоги Україні, використовуючи прибутки від заморожених російських активів. Однак Швейцарія заявила, що не буде дотримуватися підходу ЄС.

У Державному секретаріаті з економічних питань Швейцарії повідомили, що країна не може використовувати прибутки від цих активів через свої законодавчі норми та міжнародні зобов’язання.

"Швейцарія не може генерувати будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що станом на квітень 2024 року в Швейцарії заморожено активів Центрального банку Росії на понад 7 мільярдів швейцарських франків, але ці кошти не будуть спрямовані на підтримку України, оскільки Швейцарія не може отримувати "надзвичайні доходи" з цих активів.

Нагадаємо, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії розширив перелік санкційних обмежень проти Росії. Тепер під санкції підпадають ще 69 фізичних осіб і 86 юридичних осіб.

Раніше ми писали, що у березні Кабінет Міністрів затвердив план Ukraine Facility, згідно з яким Україні нададуть пакет підтримки від Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про загальну суму на 50 млрд євро, яка надійде частинами протягом чотирьох років.

Європейський союз Швейцарія Україна активи війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом