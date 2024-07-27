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Швейцария не будет изымать для Украины доходы с российских замороженных активов

27 июля 2024 22:08
Валерия Барановская - редактор
Помощь Украине — Швейцария отказалась генерировать доходы из замороженных активов
Президент Швейцарии Виола Амхерд. Фото: Посольство Швейцарии в Украине
Валерия Барановская - редактор

Европейский Союз решил выделить 1,5 млрд евро для Украины , используя доходы от замороженных активов российского центрального банка. Однако Швейцария заявила, что не будет соблюдать этот подход из-за своих законодательных норм и международных обязательств.

Об этом сообщило издание Swissinfo в субботу, 27 июля.

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Швейцария не будет генерировать доходы от активов России для помощи Украине

Страны ЕС решили направить проценты от замороженных активов российского центрального банка в поддержку Украины, что может составить от 2,5 до 3 миллиардов евро ежегодно.

В пятницу, 26 июля, Европейский Союз объявил о выделении 1,5 млрд евро помощи Украине, используя доходы от замороженных российских активов. Однако Швейцария заявила, что не будет придерживаться подхода ЕС.

В Государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии сообщили, что страна не может использовать доходы от этих активов из-за своих законодательных норм и международных обязательств.

"Швейцария не может генерировать каких-либо чрезвычайных доходов в связи с средствами российского центрального банка", — говорится в сообщении.

Известно, что по состоянию на апрель 2024 года в Швейцарии заморожены активы Центрального банка России более чем на 7 миллиардов швейцарских франков, но эти средства не будут направлены на поддержку Украины, поскольку Швейцария не может получать "чрезвычайные доходы" из этих активов.

Напомним, Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии расширил список санкционных ограничений против России. Теперь под санкции подпадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.

Ранее мы писали, что в марте Кабинет Министров утвердил план Ukraine Facility , согласно которому Украине предоставят пакет поддержки Европейского Союза (ЕС). Речь идет об общей сумме в 50 млрд евро, которая поступит частями в течение четырех лет.

Европейский союз Швейцария Украина активы война в Украине Россия

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